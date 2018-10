Mehmet Tüm, Balıkesir'de adaylığını açıkladı

Mehmet Tüm “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayıyım. Tek şartım ön seçim” dedi.

25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacağını belirten Tüm “Ancak tek bir şartım var; ön seçim olacak. Ben her zaman demokrasiden yana oldum. Her zaman ön seçimden yana oldum. Partisinin ilçe yönetimini, il yönetimini, Parti meclisini seçen üyeler bırakın da kendi şehrini yönetecek adayı da belirlesin. Hiçbir partide yukarıdan atama ile aday belirlenmesin. O kenti kim yönetecekse onu o kentte yaşayanlar belirlesin. Adı üzerinde yerel yönetim diyoruz, o zaman yerelde yaşayanlar belirleyici olsun. Hakim gözetiminde veya değil fark etmez ama ön seçim olduğu takdirde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Bu işi iyi yapabileceğime inanıyorum, yıllardan beri bu konuda bir birikimim var. Ama her şeyden önce demokrasinin işlemesini istiyorum. Özellikle sosyal demokrat bir partinin adaylarını tabandan belirlemesi gerekir. Örgüt esas olmalı, parti üyeleri esas olmalı. Geçmişte yukarıdan atama yolu ile gelen adayları halkın nasıl sahiplenmediğini yaşadık, gördük.

Ön seçim için her zaman süre vardı.

Ön seçimin bir haftalık bir iş olduğunu belirten Tüm “Balıkesir’de 25 bin üyemiz var. Yetmiyorsa CHP’ye yakın Sivil Toplum Örgütlerini de bu seçime katabiliriz. Ön seçim için 24 Haziran’da da süre vardı. YSK partiye yazı gönderdi ‘yeterli süreniz var’ diye ama ön seçim zaman yok denilerek yapılmadı. Biz Sosyal Demokrat bir siyasi parti olduğumuzu iddia ediyorsak bunu göstermeliyiz” dedi.