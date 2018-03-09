Ankara Katliamı tekrar Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Gar Katliamı ile ilgili ihmal iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Gök'ün, MİT'in IŞİD saldırılarından önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunduğu bilgi notu hakkında verdiği soru önergesi şöyle;

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda yaşanan menfur terör saldırısından iki ay önce MİT’in Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilettiği istihbarat notunda IŞİD’in Türkiye’de eylem planları içerisinde olduğu bildirilmiş, 10 Ekim saldırısını planlayan teröristlere ilişkin detaylı bilgilere yer verilmiştir. Sözü geçen bilgi notuna rağmen terörist eylemlerin engellenememesi toplum vicdanını yaralamıştır.

Bu bilgiler ışığında:

1. Ağustos 2015 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ulaşan istihbarat bilgi notuna istinaden hangi çalışmalar yürütülmüştür?

2. MİT Müsteşarlığınca hazırlanan bilgi notunda Gar Patlamasında kilit rol oynayan teröristlere ve Türkiye’de yaşanması muhtemel saldırılara ilişkin detaylı istihbarat olmasına rağmen 10 Ekim saldırısı ile aynı örgütün düzenlediği diğer saldırılara neden engel olunamamıştır?

3. MİT Müsteşarlığının ilgili makamlarla paylaştığı ikaz istihbaratı ve değerlendirmelerin bulunduğu bilgi notunda kod isimleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile gerçek isimleri de bildirilen teröristlerin akıbetleri ne olmuştur? Tutuklananları ve etkisiz hale getirilenleri açıklar mısınız?

4. Bilgi notundaki açık bilgilere rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen belgede “10.10.2015 tarihindeki Ankara eylemi ve eylemcileriyle ilgili olarak eylem öncesinde somut bir tespitte bulunulamamıştır.” İfadesine yer verilmesi ne anlama gelmektedir?

5. Sözü geçen bilgi notunun ulaştığı birim ve kişiler hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmesi düşünülmekte midir?