Bahçeli'den Erdoğan'ın o planına destek

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'e CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili teklif gelirse destekleyeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin devri için çıkarılacak yasaya destek vereceklerini açıkladı.

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'ATATÜRK’ÜN VARİSİ MİLLETTİR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası ile ilgili açıklamasını değerlendi. MHP Genel Merkezi’nde gazetecilere konuşan Bahçeli, 19 Eylül’de yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Bahçeli, “İş bankası ile ilgili yapılan tartışmalar üzerine de görüşlerimizi açık seçik ifade etmiştik. Demiştim ki, CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir” dedi.

‘KANUN TEKLİFİ GELİRSE DESTEKLERİZ’

Meclis’e teklif gelirse destek vereceklerini söyleyen Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis’e gelirse biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk milletidir” diye konuştu.