11 Ekim 2018 16:05

Eski bakana kürsü şoku!

Eski bakana kürsü şoku!
İçişleri eski Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, milletvekili seçildikten sonra ilk kez Meclis kürsüsüne çıktı ve şok yaşadı.
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Muhalefet, başta 103 kişinin öldüğü Gar saldırısı olmak üzere Altınok döneminde yaşanan terör olaylarını gündeme getirip, eski bakanı konuşturmadı.

Altınok “Ben o dönem İçişleri Bakanı olarak en iyi şekilde görevimi yaptım” deyince muhalefet milletvekilleri “Onun için mi o kadar insan öldü? Cumhuriyet tarihinde daha büyük katliam olmadı. En büyük katliamın üstüne seçim yaptınız” diye laf attılar. Altınok'un ilk kürsüye çıkışında yaşananlar tutanaklara şöyle yansıdı:

Altınok: 10 Ekim 2015'deki Gar saldırısı, asimetrik terördür.

Turan Aydoğan (CHP): 5 puanlık ölümler bunlar

Erkan Baş (TİB): 400 vekil için 400.

Ali Şeker (CHP): Saldırıdan sonra oylarınız arttı mı?

Aydoğan (CHP): O tarihte İçişleri Bakanı ben miydim?

Altınok: İçişleri Bakanıydım, evet görevimi en iyi şekilde yaptım…

Aydoğan: Onun için mi o kadar insan öldü?

Ali Şeker (CHP): En büyük katliam yaşandı.

Baş: Kan üstüne seçim yaptın, kan!

Veli Ağbaba (CHP): Katilleri saldın

Altınok: Canınızı sıkmayın, hepinize cevabım var.

Baş: Gaz mı atacaksın, bomba mı atacaksın

Ağbaba: Sorumlusu sensin

Baş: Silah sende, bomba sende

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