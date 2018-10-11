Eski bakana kürsü şoku!

Muhalefet, başta 103 kişinin öldüğü Gar saldırısı olmak üzere Altınok döneminde yaşanan terör olaylarını gündeme getirip, eski bakanı konuşturmadı.
Altınok “Ben o dönem İçişleri Bakanı olarak en iyi şekilde görevimi yaptım” deyince muhalefet milletvekilleri “Onun için mi o kadar insan öldü? Cumhuriyet tarihinde daha büyük katliam olmadı. En büyük katliamın üstüne seçim yaptınız” diye laf attılar. Altınok'un ilk kürsüye çıkışında yaşananlar tutanaklara şöyle yansıdı:
Altınok: 10 Ekim 2015'deki Gar saldırısı, asimetrik terördür.
Turan Aydoğan (CHP): 5 puanlık ölümler bunlar
Erkan Baş (TİB): 400 vekil için 400.
Ali Şeker (CHP): Saldırıdan sonra oylarınız arttı mı?
Aydoğan (CHP): O tarihte İçişleri Bakanı ben miydim?
Altınok: İçişleri Bakanıydım, evet görevimi en iyi şekilde yaptım…
Aydoğan: Onun için mi o kadar insan öldü?
Ali Şeker (CHP): En büyük katliam yaşandı.
Baş: Kan üstüne seçim yaptın, kan!
Veli Ağbaba (CHP): Katilleri saldın
Altınok: Canınızı sıkmayın, hepinize cevabım var.
Baş: Gaz mı atacaksın, bomba mı atacaksın
Ağbaba: Sorumlusu sensin
Baş: Silah sende, bomba sende