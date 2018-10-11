CHP İzmir'de adaylık istifası!

CHP Konak İlçe Eski Başkanı ve MYK Yardımcısı Mehmet Şakir Başak görevinden ayrılarak adaylık için yola çıktı.

Başak; "Bu noktada henüz bir karar vermedik. Genel Merkez'in bizimle ilgili bir düşüncesi var mı yok mu, bu noktada bize ne der bilmiyorum. Eğer böyle bir şey de gelmezse, örgütümle yapacağım istişare sonucunda nerede faydalıysak, nerede katkı sunabileceksek orada olacağız. " ifadelerini kullandı.

İstifası ve adaylık süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Başak; "Partimiz için, örgütümüz içn hayırlısı olsun. Biz örgüt emekçisiyiz, dava insanıyız. Bu noktada bize bir görev düşerse, bu göreve talip olduğumuzu, görev verilmesi durumunda da görevi layığı ile yerine getireceğimzii söylüyoruz. Bu noktada takdir Genel Merkez'imizin ve örgütümüzün. Bu noktada biz irademizi ortaya koymuş olduk." dedi.

İlçe olarak Konak ve Karabağlar'ın geçtiğini ifade eden Başak; "Bu noktada henüz bir karar vermedik. Genel Merkez'in bizimle ilgili bir düşüncesi var mı yok mu, bu noktada bize ne der bilmiyorum. Eğer böyle bir şey de gelmezse, örgütümle yapacağım istişare sonucunda nerede faydalıysak, nerede katkı sunabileceksek orada olacağız. " ifadelerini kullandı.

"KONAK'TA SEÇİM HER HALÜKARDA ALINABİLECEK BİR YER"

Konak ile Karabağlar'ın bir olduğunu ifade eden Başak; "Örgüt olarak da bir, Karabağlar bizden ayrılmış. Ama bir noktada Karabağlar ile Konak farklı. Sosyolojik anlamda. Konak'ta seçim her halükarda alınabilecek bir yer ama Karabağlar'da bu son zamanlarda, aradaki farkın çok az olmasından kaynaklı, bizim gibi bir profili olması noktasında da örgütün bir istemi var. Bunları örgütün içinden insanların araması sonucunda biliyoruz, beraber karar vereceğiz. Ilçe başkanlarımız ile de görüşeceğiz. Bir katkı sunabileceksek, nerede yararlı olacaksak o noktada karar vereceğiz. Ben bireysel siyaset yapmadım, ilkeler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Örgütüme, partime ve İzmir'e fayda sağlayacak neyse, değil elimi gövdemi taşın altına koymaktan çekinmem, öyle bir siyasetçi oldum bu zamana kadar" dedi.

Başak’ın son aday adaylığı başvuru süresi olan 19 Ekim’e kadar Konak ya da Karabağlar için dosya alması bekleniyor.