KHK’lı vekillerden açıklama: Ayrımcı uygulamalara son verilsin

Nergis Demirkaya/ DUVAR- 32 KHK ile ihraç edilen 134 bin 207 kamu çalışanının sorunlarına Meclis’in çözüm üretmesi istenirken, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, KHK’liler için 'yok say yasası' önerdi.

KHK ile ihraç edilen milletvekilleri, kendileri gibi ihraç edilmiş yüzbinin üzerindeki KHK’linin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Hafta başında KHK mağdurları ile bir araya gelen KHK’li milletvekilleri bu kez Meclis’te ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamaya KHK ile ihraç edilmiş CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP Milletvekilleri Habip Eksik, Muazzez Orhan, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam katıldı.

KHK’li 10 milletvekili adına açıklamayı HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu yaptı. Gergerlioğlu kendileri gibi 32 KHK ile 134 bin 207 kişinin pasaportuna el konularak ihraç edildiğini, haksız şekilde işlerinden olan, toplumsal hayatta sorun yaşayan KHK’lilerin 25 maddede sıraladığı sorunlarına Meclis’ten çözüm beklediklerini söyledi. Gergerlioğlu’nun sıraladığı sorunlar özetle şöyle oldu:

OHAL KOMİSYONU KALDIRILMALI: Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK’liler işlerine hemen iade edilmelidir. Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır. OHAL Komisyonu hukuki bir değerlendirme yapmaktan ziyade ihlalleri araştıran bir kurum durumundadır. Bu sebeple bir an önce Mecliste uzlaşı ile bir çözüm geliştirilmeli ve OHAL Komisyonu’nun yoğunluğu azaltılmalı hatta komisyon tamamen kaldırılmalıdır.

İHRAÇLARIN ÖZELDE ÇALIŞMA ENGELİ KALDIRILMALI: Kamudan ihraç olan eğitimcilerin özel sektördeki eğitim kurumlarında çalışmalarının önüne geçilmektedir. Bir an önce hakkında soruşturma hiç açılmayan, takipsizlik veya beraat alan KHK’liler özel eğitim kurumlarında da çalışabilmelidir. KPSS sınavlarında yakını KHK’li olanlara yazılı sınavda yüksek not alsa da mülakatta düşük not verildiği şikayetleri çok yoğun olarak tarafımıza iletilmektedir. Suçun şahsiliğini yok sayan bu uygulama kaldırılmalı ve bütün mülakatların daha şeffaf olması sağlanmalıdır.

PASAPORT TAHDİTLERİNE SON VERİLMELİ: KHK’lilere ve yakınlarına pasaport yasağı devam etmektedir. OHAL bitimiyle KHK’li eş ve çocuklarına yapılan tahditlerin kaldırıldığı açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılsa da halen tahditin devam ettiğine dair çok sayıda şikayetler vardır. Binlerce bilim insanı yurt dışındaki üniversitelerden çağrıldığı halde tahdit sebebiyle gidememektedir. Biz milletvekillerinin bile devam eden pasaport tahditlerinin kaldırılması için derhal Meclisin sorumluluk alması gerekmektedir. KHK’li öğrenciler pasaportları iptal edildiği için yurt dışındaki eğitimlerine devam edememektedirler. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin aynı üniversitede başka bölüme öğrenci olarak kaydı yapılmamaktadır. Asistan olup ihraç olan hekimler de kazanılmış hak olan asistanlık eğimine devam edememektedir. Eğitim hakkının önündeki bu engeller derhal kaldırılmalıdır.

BANKA, SENDİKA İHRAÇLARI ORTADAN KALDIRILMALI: Devletin güvence verdiği banka Bank Asya’ya para yatırdığı için ihraç edilenler ve bankadaki parası bloke olanlar bulunmaktadır. Bu insanların mağduriyetleri giderilmeli kanunda belirtilmeyen bir şeyin suç olamayacağı Meclis tarafından ilan edilmelidir. Devletin resmi sendikasına üye olduğu için ihraç edilenler, yıllarca bakanlar kurulu tarafından vergi muafiyeti getirilen derneklere para yatıranlar ve içeriğine bile bakılmadan iletişim için telefonuna uygulama indirenler işlerinden edilmiştir. Bu kişilerin suç olmayan eylemlerinden dolayı oluşan bütün yaptırımlar sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır.

AYRIMCI UYGULAMALARA SON VERİLMELİ: KHK’lilere sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımları verilmediği şikayetleri tarafımıza iletilmektedir. Ne yazık ki ihraç olan ve evlerine artık gelir getiremeyen KHK’lilere sosyal devletin gereği olan yardımlardan yararlanamamaktadır. KHK’li lisans mezunları ayrımcı bir uygulama ile askerliklerini uzun dönem yapma zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Bu ayrımcı uygulama derhal kaldırılmalıdır. KHK’liler hekimliği ve iş güvenliği sınavlarını kazandıkları halde bazılarının belgeleri halen verilmemektedir. Bu konuda büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. İhraç doktorlar özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyorken KHK’li hukukçulara avukatlık stajı yaptırılmamakta ve avukatlık ruhsatları verilmemektedir. Pek çok değerli akademisyenin makaleleri bilimsel dergilerden çıkartılmaktadır. Bilime büyük bir darbe vuran bu uygulamanın kaldırılması gerekmektedir.

UYGULAMALAR KHK’LARA DA AYKIRI: CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, OHAL ilanı ve KHK’leri yasal dayanakları üzerinden incelediklerini ve genellikle OHAL KHK’lerinin ve uygulamalarının anayasaya tamamen aykırı olduğunu saptadıklarını söyledi. OHAL’ın artık yürürlükte olmadığını hatırlatan Kaboğlu, OHAL’de alınan önlemlerin de kaldırılması gerektiğini söyledi. 32 KHK’nın büyük kısmının anayasaya aykırı olduğunu, uygulamalarınsa o KHK’lere bile aykırı olduğunu söyleyen Kaboğlu, “Orada yer almayan yasağı icat edemezsiniz. Bu suçtur” dedi.

AF DEĞİL ‘YOKSAY YASASI’ ÇIKSIN: Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ise ihraçları, “entelektüel, bilimsel katliam” olarak nitelendirdi. Milletvekili olarak diplomatik pasaportları olmasına karşın yurt dışına çıkış yasakları bulunduğuna dikkat çeken İslam benzer bir çok uygulamayı eleştirdi. İslam “ne yapmalı” sorusuna şu yanıtı verdi: “KHK’lilerin bir çoğu af istemiyor, çünkü suçlu değiliz ki af isteyelim. Bizim önerdiğimiz af değil. Benim çarem bir ‘yoksay’ yasası gibi yasa çıkmalı. Kanıtlanmış suçu olanlar dışındakiler için bu olayı yok sayan, geçmişteki kayıpları ödeyen ve kaldığı yerden olayları devam ettiren bir tutum içine girilmelidir.”