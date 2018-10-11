CHP'den bomba iddia! Mevlüt Uysal'ın danışmanı...

Özlem Güvemli/ SÖZCÜ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon lira ve üzerindeki kamulaştırmasız el atma davalarını yürütmesi için anlaştığı Metropol Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağının başkan Mevlüt Uysal’ın başdanışmanı Osman Kıdık olduğu öne sürdü.

Konuyu İBB Meclis gündemine taşıyan CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Bu konuda yetişmiş uzman yüze yakın avukat varken niye danışmanlık şirketi ile böyle bir anlaşma yaparsınız?” diye sordu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma davaları için anlaştığı hukuk firmasına ilişkin çarpıcı iddiaları CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman ve Hakkı Sağlam meclis gündemine getirdi. İddiaya göre, 10 milyon lira ve üzeri olan kamulaştırmasız el atma davalarını belediye adına yürütmesi için anlaşma yapılan Metropol Hukuk Bürosu kurucu ortağının başkan Mevlüt Uysal'ın başdanışmanı Osman Kıdık olduğu öne sürüldü.

“BELEDİYEMİZİN YÜZLERCE AVUKATI YERİNE…”

İBB Meclisi'nin 10 Ekim tarihli oturumunda sunulan soru önergesinde CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, başkan Mevlüt Uysal'ın başdanışmanın kurucu ortak olduğu Metropol Hukuk Bürosu ile İBB arasında sözleşme imzalandığını belirterek “Alanında uzman belediyemizin yüzlerce avukatı yerine bu konudaki tecrübesi bilinmeyen bir hukuk bürosuna verilmesinde, hiçbir kamu menfaati bulunmamaktadır” dedi.

Dava dosyaların verildiği Metropol Hukuk Bürosu'nun kurucusunun; İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Emlak ve İstimlak İşlerinden sorumlu başdanışmanı ve eski meclis üyesi Osman Kıdık olduğunu iddia eden Ataman “Siyasi etiğe sığmayan bu durum İBB Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan'nın bilgisi dahilinde yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

“KAMU MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATILIYOR”

Ataman, İBB Meclisi'ne gelecek kamulaştırma dosyalarının tamamının avukat Osman Kıdık tarafından koordine edildiğini savundu. Kamunun zarara uğratıldığını belirten Ataman verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Bu avukatlık bürosu, 10 milyon lira üzerindeki davalara bakıyor. Mesela 500 milyon lira tutarlı bir davada avukatlık bürosuna en az 5 milyon bedel ödeniyor. Kriz dönemi diyerek ücretler başta olmak üzere birçok kısıtlamalar yapılmışken, bu konuda yetişmiş uzman yüze yakın avukat varken niye danışmanlık şirketi ile böyle bir anlaşma yaparsınız? Anlamak mümkün değil. Bu sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor musunuz?”