CHP'den Kaşıkçı için komisyon talebi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kaybedilen gazeteci için TBMM'nin de harekete geçmesini istedi.

ANKARA (ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir alt komisyon kurulması için başvurdu.

Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına yaptığı başvuruda şöyle dedi:

“Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamaması akabinde, Türkiye’de ‘zorla kaybettirilme’ iddiaları tekrar gündeme gelmiştir.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akıbeti hakkında yakınlarına ve kamuoyuna bilgi verilebilmesi amacıyla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz.”