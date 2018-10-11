Ensar Aytekin'den Körfez Üniversitesi teklifi

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Körfez Üniversitesi’nin” gerekliliğini anlatan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Balıkesir’in yeni bir üniversiteye ihtiyacı var. Bu teklifin Balıkesir’in her bir vekili tarafından destek görmesi gerekmektedir.” dedi.

Ensar Aytekin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan eğitim devrimleri ile ülkemizde bilimsel ve akademik çalışmaların önü açılmıştır. Şehirlerin ruhuna uygun olarak şekillendirilen üniversiteler aynı zamanda genç Cumhuriyetin de sosyo-ekonomik yapısına da katkı sağlamıştır. Bu dönemde kurulan üniversiteler, kuruldukları şehirlerin ihtiyacına da cevap verecek misyon ile inşa edilmiştir. Genç Cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan Ankara Üniversitesi bunun en önemli örneklerindendir. 1933 yılında öğrenime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü “Türk çiftçisine hizmet etme” şiarı ile eğitime başlamıştır. Bugün ise artan nüfus, eğitim ve öğretim hayatına başlayan öğrenci sayısının artışı aynı amaç ile eğitim verecek üniversitelerin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Zeytini, turizmi, tarıma dayalı sanayisi ile coğrafyamızın önemli bir merkezi haline gelmeye aday olan Balıkesir, 2017 verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık 17. şehridir. İki üniversitesi olan Balıkesir, aynı zamanda bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim anlayışı ile kurulması gereken bir üniversiteye daha gerek duymaktadır. Körfez Üniversitesi, bölgemizin ve Balıkesir’in ekonomisine de katkı sağlayacak ve Balıkesirin eğitim üssü kenti olmasına imkan tanıyacaktır. Bu konu geçmiş dönemlerde de TBMM gündemine gelmiş ancak iktidar bu ihtiyaca cevap vermek yerine kulağını kapatmayı tercih etmiştir. Bu nedenle teklifimizi bir kez daha yineliyor, partiler üstü bir politika ile Körfez Üniversitesi’nin kurulması için adım atılması adına çağrıda bulunuyorum.”