AKP'li başkandan CHP'ye skandal sözler: Dinsiz parti!..

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen kendisinden yardım istemeye gelen CHP'li Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik'e "ben dinsiz partiye yardım etmem." dedi. Çelik'e göre AKP belediyelerde de bir paralel yapı kurmuş durumda.

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin bu iddiayı bugünkü köşesine taşıdı. Tekin'in "CHP'ye 'dinsiz' dedi mi?" başlığını taşıyan yazısından ilgili bölüm şöyle;

Abidin Çelik Düzköy Belediye Başkanı. Düzköy ,Trabzon'un iç kesimdeki bir ilçesi. Başkan CHP'den seçilmiş.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne Düziçi Belediye Başkanı yardım istemek için gidiyor. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "CHP dinsiz partidir, ben dinsiz partiye yardım etmem." diyor. Karadeniz gazetesinde bu haberi okuyunca inanamadım. Kesinlikle dememiştir, bir yanlış anlama olmuştur. Müslüman, kendisi ikrar etmeden kimseye "dinsiz" diyemez, dedim.

Trabzon'un ilçesi Düzköy'ün belediye başkanı Abidin Çelik Bey'i aradım. Hakikaten Erzurum Belediye Başkanı'nın "dinsiz" sözünü edip etmediğini sordum.

Abidin Çelik Bey, Erzurum'a 16.06.2018 günü gidiyor. 15.00 sularında Başkan'la görüşüyor...Abiden Bey'le yaptığım konuşmayı aradan soruları çıkararak aynen veriyorum: Trabzon'un iç kesimindeki belediyeler çok mağdur. Sağdan soldan istemeyle geçiniyoruz. 2013'te 700 bin liraya yakın para gelirdi. O zaman çalışanların maaşı 3 bin liraydı, şimdi 4 bin lira. O zaman mazot 3 liraydı, şimdi 6 lirayı geçti. Şimdi gelen para ise ayda 300 bin lira civarı. Bunun büyük bir kısmı borçlara kesiliyor, kalan parayla biz maaşı vermekte zorlanıyoruz. Bu yüzden zengin şehirlerden yardım talebinde bulunuyoruz. Bir siyasî partiden belediye başkanı seçildim. Ama ben, 70 yaşına giriyorum, siyasî parti önemli değil... Kimden yardım alabilirim, vatandaşıma nasıl hizmet götürebilirim, onun peşindeyim. Adana'ya gittim, Yüreyir Belediye Başkanı'nı tanırım, bize yardım etti. Geçen gün Orhangazi Belediyesi'ne gittim, bir çocuk parkı aldım. Beylikdüzü Belediyesi bize park-bahçe yaptı. [Birçok belediye ismi sayıyor.] Erzurum Belediyesi büyük şehirdir, zengindir, çocuk parkı isteyecektim. Bizim yaylalarımız var. Yazın çok kalabalık olur. Duymuşsunuzdur Haçkalı Baba diye bir mübarek zat vardır. Haçkalı, Düzköy'ün eski adıdır. Ermiş adam. Yine Cenab-ı Allah bilir. Halk kabrini ziyaret eder. Orada bir park yapacaktım. Özel kaleminden randevu istedik. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına gittik. Selamünaleyküm aleykümselâm oturduk. Direkt lafı şu oldu: 'CHP dinsiz partidir, ben dinsiz partiye yardım etmem!' Aynen söyledi bunu. Kendisine: 'Beyefendi çok talihsiz bir cümle kullandınız.' dedim. Ezkaza dinsiz birisi de gelse sana, çocuk parkı istese, çocuklar burada oynayacak. Parkı vermemen çok büyük hata. Çok büyük yanlışlık. Bu cümleyi kullanman çok büyük yanlış dedim. Senin geçmişini ben sorgulayamam. Benim dedelerim müderristir. Müderrisin ne olduğunu bilsen bu lafı etmezsin bana. Sonra kalktım çıktım.

"Abidin Çelik çok doluydu. Ak Partililerin yeni "paralel yapı" kurduklarından bahsetti: "AKP'li belediyeler hükûmetin adamı da CHP'li belediyeler hükûmetin düşmanı mıdır?! Bu memlekette demokrasi yok mudur?! Devlet yetkilileri -ben bunlara devlet terbiyesi olmayan insanlar diyeceğim- bizimle ilişki kurmuyorlar, Ak Parti teşkilâtıyla ilişki kuruyorlar. İşte Trabzon Belediye Başkanı Düzköy'de yol çalışmalarını Ak Parti ilçe teşkilatıyla yapıyor. Belediye başkanını arayıp sormuyorlar. Böyle olan devletlerin sonu iyi değildir, hüsrandır. Devlet devletle çalışmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın 'paralel yapı' diye bir lafı vardır. Bunlarınki de 'paralel yapı' oluyor. Ak Parti ilçe başkanının makine parkı mı var?! Eczanesi var! Çalışma belediyeyle, kaymakamla yürütülür."Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'i de aradım ama konuşamadık. Bir açıklama yapması gerekirdi.