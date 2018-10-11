CHP'den LGBTİ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Valiliği’nin “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinlik yasağını kınayan bir açıklama yaptı.

Gökçen’in Valilik kararının hukuka aykırı olduğunadikkat çektiği açıklamasında, “Ankara Valiliği; lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksler hakkında tüm sosyal etkinlikleri ‘toplumsal hassasiyetler’ gibi muğlak nedenlerle hukuka aykırı olarak yasaklamıştır” dedi.

“Her geçen gün toplumdan dışlanan; eğitim, çalışma, sağlık hatta yaşama hakkından bile mahrum bırakılan LGBTİ’ler, sahte hassasiyetlerle gündeme getirilemeyecek kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyadır” diyen Gökçen LGBTİ’lerin her gün medya ve siyasetçiler tarafından nefret söylemine maruz kaldıklarına dikkat çekti.

Yasakların nefret cinayetlerini arttırdığını hatırlatan Gökçen, “Homofobik ve transfobik zihniyet, önce söylemde ayrımcılığa, sonra Ankara Valiliği’nde olduğu gibi hukuksuz yasaklara, en sonunda da nefret cinayetlerine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Gökçen konuşmasını “Etkinliklerini yasaklasanız da; kabul etseniz de, etmeseniz de, LGBTİ’ler vardır” diyerek bitirdi.

Akit, yine hedef gösterdi

Akit gazetesi, bugün birinci sayfasından yayınladığı Gökçen'in açıklamasında "CHP'den sapkınlara tam destek" ifadesini kullandı. Toplumun farklı kesimlerini her gün hedef göstermeye devam eden Akit, "Milli değerlerden giderek uzaklaşan CHP'nin terör yandaşlarına ve sapkın gruplara desteği ise artarak sürüyor" ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği, Kasım 2017’de Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağını, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 Ekim tarihinde yolladığı yazı ile tekrarladı. Valilik yeni karar ile “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

Valilik, yasağa gerekçe olarak “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi.