Ömer Fethi Gürer: Kriz yoksa neden zam yapıldı?

Ülke genelinde Müze ve Ören yerlerine giriş ücretlerinin yüzde elliye varan oranda zam yapılması CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM’de yapılan konuşmada gündeme getirildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, artan enflasyon ve art arda gelen zamlar karşısında dar gelirli vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti ve “ekonomik kriz yoksa müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine neden zam yapıldı?” diye sordu.

Ören yerlerine yüzde 50 zam geldi!

Erdoğan’ın “kriz mriz yok” açıklamasına atıfta bulunan Gürer, elektrik ve doğalgazın yanı sıra müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin bile yüzde 50’ye varan oranlarda arttığını belirterek, “Kriz yok ise iğneden ipliğe bu zamlar neyin nesi?” diye sordu.

ZAMLAR, ENFLASYON VE EKONOMİK KRİZ…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, artış gösteren enflasyon ve zamlara dikkat çekti.

DAR GELİRLİ NASIL GEÇİNECEK?

Elektrik ve doğalgaza son üç ayda 3 kez zam yapıldığını hatırlatan Gürer, asgari ücretle geçimini sağlayan bir vatandaşın aylık elektrik, doğalgaz ve su giderin 500 liraya yaklaştığını belirtti. Gürer, “Enflasyon yıllık yüzde 25’lere ulaşınca, dar gelirli nasıl geçinecek?” diye sordu.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNE BİLE ZAM GELDİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zamlarla ilgili olarak, “Fırsatçılar var, bunları ihbar edin” şeklindeki açıklamasına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “iktidarın Müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine yüzde 50’lere varan zam yapmasının bir açıklaması var mıdır? Doların artışından ören yeri ziyareti ve müze ziyareti nasıl etkilenmiştir?” şeklinde sorular yöneltti.

CUMHURBAŞKANININ BU ZAMLARDAN HABERİ YOK MU?

Müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 50’lere varan oranda zam yapıldığına dikkat çeken Gürer, “Fırsatçıları bize bildiren” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu zamlardan haberinin olup olmadığını sordu.

MÜZE KART’A YÜZDE 40 ZAM…

Bu tür yerlere zaten sınırlı sayıda ziyaretçi gidilebildiğine işaret eden Gürer, “Topkapı Sarayı’nın giriş ücreti 40 liradan, 60 liraya, Efes Ören yeri 40 liradan 60 liraya, Nevşehir –Göreme 30 liradan 45 liraya çıkarıldı. Müze kart yüzde 40 zamlandı. Yapılan zamlarla müze ve ören yerlerini gidilmemesi mi istenmektedir?” dedi.

MADEM KRİZ YOK, BU ZAMLAR NİYE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kriz yok” şeklindeki açıklamalarına da atıfta bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Müze ve ören yerlerindeki artışın dolardaki dalgalanmaya bağlı bir artış olmadığına göre ve ülkede ekonomik kriz de yok ise bu zamlar neyin nesi?” diye sordu.

TURİST SINIRLI GİDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada turizm bölgelerine gelen turist sayısına göre ören ve müze ziyaretlerinde sınırlı ziyaretçi olduğuna dikkat çekerek, “Ören ve ziyaretçi yerleri giriş ücretlerini artırmak yerine esasen ziyareti teşvik edici düzenlemeler gereklidir. Turistin ülkemize gelmesi yanında müze ve ören yerlerimizin zenginliği ile buluşması, bu yönde de yurt içi ve yurt dışı turist hareketine olumlu katkı sağlayacaktır. Müze ve ören yerleri giriş bilet ücretlerinin artırılması ve yüzde ellilere varan oranlarda zam anlaşılır bir durum değildir” dedi.