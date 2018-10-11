'EYT'lilere hakkını verirseniz ülke batmaz'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 1999 öncesi çalışma hayatına başlayan sigortalıları mağdur etmenin hiçbir anlayışa sığmadığını söyledi.



SİYASİ DEĞİL VİCDANİ DÜŞÜNÜN



Konu hakkında mecliste konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “1999 öncesi çalışma hayatına dâhil olan ilgili sigortalı, hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış fakat yapılan düzenlemelerle emeklilikte yaşa takılanlar, diğer adıyla EYT'li yurttaşlarımız ciddi hak kaybına uğramış ve mağdur olmuştur. Bir düşünün, emekli olmaya hak kazanıyorsunuz ama maaşınızı alamıyorsunuz. Burada ciddi bir hak gaspı var mıdır, yok mudur? Eğer bunun cevabını siyasi değil de vicdani bir şekilde verebiliyorsanız EYT'lilerin de hakkını verebilirsiniz demektir”



ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, EMEKLİLİK HAKKI



Sözlerine devam eden Hürriyet, “Milyar dolara saraylar yaptırıp, yarım milyarlık uçağa binip, ejder meyveli smoothie yiyip, kilosu 5 bin liralık beyaz çay içildiğinde ülke batmıyorsa emeklilikte yaşa takılanların hakkını verince de inanın batmaz. Bir an evvel emeklilikte yaşa takılanların sorunları bu Meclise gelmeli ve yaşatılan mağduriyet son bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak EYT'li vatandaşlarımızın mağduriyetlerini defalarca dile getirdik. Erken emeklilik değil, emeklilik hakkını isteyen yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.