'Genel başkan olarak görmek isteriz'e Kocaoğlu'ndan yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan ikinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yönetiminde gerçekleşti.

Gerçek İzmir'den Gizem Taban'ın haberine göre toplantıya AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat ve Başkan Kocaoğlu arasında gelişen esprili diyaloglar damga vurdu.

Dilek ve temenniler kısmında söz alan AKP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Başkan Aziz Kocaoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararı ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, “Duyduğumuza göre bir dahaki seçimlere aday olmayacaksınız?” dedi.

Kocaoğlu, Haspolat’a, “Bunu sana kim söyledi” sorusuyla cevap verdi. Bu sözlerin ardından meclis salonunda kahkaha sesleri yükseldi.

GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM

Haspolat konuşmasına şöyle devam etti: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak başarınız tartışılır. Ama şunu söyleyebilirim, çok iyi bir siyasetçisiniz. Son çıktığınız televizyon programında çok doğru açıklamalarda bulundunuz. Meclis üyesi olarak, ben sizi CHP’nin başında genel başkan olarak görmek isterim…

ÖZEL KONUŞALIM!

Haspolat’a gülerek yanıt veren Kocaoğlu, “Hayatımda hiç siyaset yapmadım. Bu konuyu senle özel olarak konuşalım” diye konuştu.