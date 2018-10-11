Aktürk: Bize önseçim kazandırır

CHP İstanbul’da Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe örgütleri önseçim yapılması yönünde karar aldı.

Belediye başkan adaylarını kendileri belirlemek isteyen ilçe yönetim kurulları alınan kararları da parti defterine yazdı.

Adayları CHP üyelerinin belirlemesini isteyen temsilciler “Başkanlığı bu yöntemle kazanırız” görüşünü savunurken Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk, “24 Haziran seçimlerinde seçmenin yanı sıra partimizde de hedef ve beklenti yüksekti. Sonuca geldiğimizde halkta kırgınlık ve umutsuzluk oluştu. Bu kırgınlığın önüne geçmek için parti örgütü kendi içerisinden adayını seçmeli. Önseçim için parti içinde yoğun bir talep mevcut. Örgütün sesine kulak verilirse Ümraniye’yi alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Üç ilçe ön seçim istiyor

Öte yandan CHP Beykoz Belediye Meclisi Üyesi Gülay Demirel de belediye başkanlığı için cumartesi günü aday adaylığı başvurusunda bulunacak.

Mehmet Mert’in de Büyükçekmece’den belediye başkan aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.