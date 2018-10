AKP adaylarına MİT ambargosu

Yeniçağ gazetesi yazarı, Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan bugünkü köşesinde AKP'nin Kızılcahamam kampını değerlendirdi.

AKP'nin Kızılcahamam kampından geriye kalanlar siyaset kulislerinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Takan'a göre "İktidar içindeki gaz sıkışmasının giderilebildiğini söyleyebilmek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'ndaki paylaşım da iktidar çevrelerini memnun etmedi."

Yerel seçimler için adaylık yarışının AKP içinde tartışmalara neden olduğu yazan Takan çarpıcı bir de iddiayı dile getirdi. Takan'a göre AKP tabanı MHP ile ittifaka karşı. Üstelik yerel seçim adaylarının seçiminde MİT'in de rolü olacak. Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle;

"R.Erdoğan'ın kamp ahalisine attığı "eş, dost, akraba, arkadaş diye birini getirip aday yapmayın. Seçimi alacak adaylar istiyorum" fırçası Türkiye'nin her yerinde duyuldu. Peki neydi bu fırçanın perde arkası?..MİT!..Ne mi alakası var, MİT ile mahalli seçimlerin ve de belediye başkan aday adaylarının?..AKP teşkilatlarından gelen, "MHP ile ittifak yapmayalım"ın gerekçeleri Erdoğan tarafından satır satır not edildi. AKP teşkilatlarının neredeyse tamamı mahalli seçimlerde MHP ile ittifakın her türlüsüne karşı. Teşkilatın tepkilerine kulak veren Erdoğan'ın ise herkesin malumu olduğu üzere bazı mecburiyetleri var. Bu mecburiyetler yüzünden ve yerine yenisini ikame etmek maksadıyla bazı çalışmalar ve görüşmeler de yaptığı dar çerçevede biliniyor. Ancak, zamana da ihtiyacı var. Daldaki kuşa ulaşana kadar eldeki kuşu da kaybetmemesi lazım. Dengeleri koruyabilmek için cumhur ittifakına "gönüllerde devam edecek" dedi. İçeride kapalı devre tartışmalarda ise önüne gelen belediye başkan aday adaylarının çoğunun "defolu" olduğunu söyledi. Çok ağır ifadeler kullandı. Neye dayanarak?.. "MİT raporlarına göre..." Bir süredir saray kaynaklarından bana ulaşan bilgilere göre, MİT'in içinde, mahalli seçimlerde aday yapılması düşünülen isimler hakkında çalışmalar yapması için özel inceleme ekibi kurulduğunu biliyordum. O yüzden, Kızılcahamam kampındaki tartışma beni şaşırtmadı. Olanı biteni aktaran AKP'deki kaynağıma göre, "Büyükşehirlerde bile aday isimleri üzerinde zorlanılıyor. Çünkü, MİT'ten devamlı çürük raporu geliyor..."Kızılcahamam faslını, şimdilik kısa bir not ile kapatalım. Yaşanan hararetli tartışmalardan sonra, Erdoğan, kurmaylarına, "MHP ile af konusunda tartışmayın. Başka konulara odaklanın, o konularda temas ve pazarlıklarınızı sürdürün" demiş.