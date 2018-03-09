'Erdoğan istediği sonuçları alamıyor, AKP'nin oyu...'

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamadığını iddia etti. Takan, "AKP'nin oyu yüzde 40, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarına takılıp kaldı. MHP ile hâlâ 50 artı 1 bulunamıyor" dedi.

Takan'ın "Koalisyonun bekası için önlem paketleri..." başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eveet!.. Kendileri karar aldılar ancak çok uzun sürdüremeden kendileri bozdular. Hep bir ağızdan "erken seçim yok" diyeceklerdi. Olmadı!.. 2-3 gün zor dayandılar. Sonra bir de baktık ki; malum medyaya sızdırılmış, erken seçimi kendi kurullarında konuşmuşlar... Çoğu erken seçim taraftarıymış da falan filan... Bir dakikalığına saf olalım, en basit soruyu yöneltelim. Madem seçimler kesinlikle 2019'dan önce yapılmayacaktı da güya yetkili olan kurullarınızda ne diye masaya yatırdınız?. Spor olsun diye mi?.. Hani sarayda olup bitenlerden haberimiz olmasa AKP'li yetkili kurullarında diye servise konulan istişare masallarına biz de inanacaktık!..

AKP olağan kongresinin sonbahardan yaz ayları başına çekilmesi ve dün gündeme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından düşen şu son dakika haberi;

"Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız."

Yine akıl alacak gibi değil değil mi?.. En yetkili ağızlardan biri, terör örgütü ile mücadelede bir operasyonun biteceği kesin tarihi ve "başlayacak" diğer operasyonun kesin tarihini ilan ediyor!.. Bu eblehlikler üzerinde daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak bazı şeyler çok net artık;

Her şey, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile sarayda 3 buçuk saat süren ve kayıtları tutulmayan o görüşmenin ardından gerçekleşiyor. ABD, istediği zamanı kazandı. Daha önce de bu köşeden ifade etmiştim. ABD, Mayıs ayında Irak'ta yapılacak seçimlerde Abadi'nin kazanmasına yatırım yapıyor diye. ABD'nin gözettiği bir husus daha var; önümüzdeki hafta sonu Rusya'da yapılacak başkanlık seçimleri. Bu 2 seçime çok dikkat ediyor ABD ve uluslararası bağlamda tüm stratejilerini buna göre ayarlıyor. Yoksa o Tillerson görüşmesinden sonra bahsedilen 2 ülke arasında kurulan mekanizmalarda bir nane olduğu yok!.. ABD, sadece Türkiye'yi dinliyormuş gibi yapıyor ve zaman kazanmaya devam ediyor. Nisan ayında ABD'de açıklanacak Zarrab'dan dönme "Atilla" davası kararı yüzünden de sıkışmış AKP iktidarı ABD'nin tüm taleplerine boyun eğiyor. Şekil A'da (Çavuşoğlu'nun açıklaması) görüldüğü gibi. Yoksa, bugüne kadar Genelkurmay karargahında hangi kaynağa sorsam, Afrin operasyonunun Ağustos ayından önce bitemeyeceğini söylüyordu!..

Anketler hâlâ çok can sıkıcı...

Peki, her gün yeni işaret fişeklerinin atıldığı erken seçim için saray ne yapıyor?..

R. Erdoğan, yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamıyor. AKP'nin oyu yüzde 40, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarına takılıp kaldı. MHP ile hâlâ 50 artı 1 bulunamıyor. Bunun için önlem paketlerinin devreye sokulması planlanıyor. Bu kapsamda Erdoğan 2 paket hazırlatıyor, üzerlerinde son çalışmalar yapılıyor. Erdoğan'ın vereceği talimat doğrultusunda bu paketler hayata geçirilecek.

Paketlerin hazırlanmasının başat sebebi ise MHP ile yapılan ittifak sonucunda istenilen oy oranının tutturulamamasından dolayı Kürt oylarına duyulan ihtiyaç. HDP'li yetkililerin şahin kanadını dışarıda bırakıp, içerideki ılımlı kanat ve onların bölgedeki uzantısı başta olmak üzere görüşerek "açılım süreci" başlatılacak. Bu "açılım süreci" içine bölgenin muhafazakâr kanaat önderleri de katılacak. Bir Habur ya da Dolmabahçe değil, çalıştaylar düzeyinde, sivil toplum kuruluşları da devreye girecek, AKP, sessiz sedasız, ancak kamuoyunda sıkıntı yaratmayacak batı oylarını da rahatsız etmeyecek bir "çözüm süreci" başlatacak. Bunun için alt yapı çalışmaları hazırlandı. Erdoğan'ın talimatını bekliyor. Amaç bölgedeki ve diğer büyükşehirlerdeki Kürt oylarını yukarıya çekmek.

İkinci paket, "ekonomik paket" olacak. Bu paket ile piyasadaki olası dalgalanmalar sonucunda oluşacaklara yönelik önlemler alınacak. İş çevrelerine vergi düzenlemeleri başta olmak üzere teşvik paketlerini içeren bir paket çalışmaları tamamlanıyor. Bu paket ile özellikle ekonomik kriz durumunu ortadan kaldırmak amaçlanıyor. İşçi ve memura seyyanen zamlar da gündemde...

Böylelikle Afrin harekâtının tartışmalarını da kamuoyundan uzak tutmak amaçlanıyor.

AKP'nin hazırladığı paketler hayata geçirildikten sonra ise tekrar kamuoyu yoklamaları yapılacak. Bundan çıkacak sonuçlar doğrultusunda erken seçimin hangi tarihte yapılacağına karar verilecek.