Keven: AKP döneminde çiftçi borç ekti!

AKP'nin tarım politikaları; çiftçiyi asgarî ücretle kentlerde çalışmaya itiyor. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye'de çiftçinin borcunu ödemesinin mümkün olmadığını, bu yüzden kendisine başka çözümler aramak zorunda kaldığını belirtti.

Ali Keven, "Bu borç yüküyle çiftçi üretemiyor. Üretim için maddî gücü yok. Tarlasını ekip biçemeyince de köyünden göçüyor. Büyükşehirlerde asgarî ücrete iş bulmaya çalışıyor, onu da bulmakta zorlanıyor. Köylünün, çiftçinin hali perişan" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kayıtlı çiftçilerinin 25 milyon 216 bin lira tutarındaki borcunu ertelemek zorunda kaldığını ifade eden CHP'li Ali Keven, şunları kaydetti,"Bu borcu, ben sadece kendi seçim bölgem Yozgat ili için söylüyorum. Çiftçinin dosyaları takipte. Bu insanlar borçlarını nasıl ödeyecekler, kimse sormuyor, iktidar ilgisiz kalıyor. Türkiye genelindeki durumu artık siz düşünün. Çiftçi üretemiyor. Üretemedikçe, daha da geriye gidiyor. Tarım işçisinin tek güvencesi üretimdir. Üretim için de teşvik gerekir. Ancak mazot ve gübre zamları bile, çiftçiyi kara kara düşündürmeye yetti. Çiftçi artık; ürününü satıp kâr elde etmeyi, geçinmeyi değil, borcunu ödemeyi düşünüyor. Çiftçi borç ödemek dışında bir şey düşünemez hale geldi. Bunun sebebi yanlış politikalar. Sadece ay çiçeği için söylüyorum, çerezlik ay çekirdeğinin ne gibi stratejik önemi vardı da Çin'den ithal edildi? Bunu da anlamak mümkün değil. 61 tonluk ithalat ne diye oldu, iktidar ne diyecek merak ediyoruz.

"ŞEHİRDE ASGARİ ÜCRETLE BİLE İŞ BULAMIYORLAR

Çiftçinin üretim derdi ve sıkıntısı olduğunu, ancak, bunun için çiftçinin desteklenmediğini dile getiren Ali Keven, "Aksine, göçe zorlanıyorlar. Topraklarınızı bırakın, şehirlere gidin diyorlar adeta. Çiftçi, asgarî ücretle çalışmak zorunda kalıyor, şehirde iş bulamıyor, iş bulmak da kolay değil. Bu sefer işsizlik başlıyor. Yoğun bir göç var, tarımın bu noktaya gelmesinden dolayı. Büyük sıkıntı yaşanıyor Anadolu'da. Çiftçinin bu koşullarda borcunu ödemesi neredeyse imkânsız. Köylünün, çiftçinin 2002 yılında 4 buçuk milyar dolar borcu vardı, şimdi gelinen noktada 150 milyar dolara yakın borcu var. Türkiye'de genel rakam bu. Borca doğru giden bir ivme var, bunu nasıl aşağıya çekeceksiniz?" diye konuştu.