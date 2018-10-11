Cihangir İslam: İşte bu yüzden Saray'a karşıyız

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın yaptığı konuşma, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İslam, "Saray geldiği zaman, 3. havalimanı işçileri gibi köleleriyle gelir. KHK'lılar gibi sivil ölüleriyle gelir. Makam kapmak için birbirini ezen nedimelerle gelir. Yardakçılarıyla gelir, dalkavuklarıyla gelir. İşte bu yüzden Saray'a ve tek kişi yönetimine karşıyız" diye belirtti.

İslam, sözlerine şöyle devam etti:

“İnanın kıskanmıyoruz. Ne yediğiniz ıstakozlarda ne içtiğiniz ejderha sularında gözümüz yok. Arabalarda da gözümüz yok ama bu hayatı sürdürmek için, Allah'ın arzında kendinize bir cennet kurmak istiyorsunuz. Bu cenneti idame ettirmek için de bu dünyayı bize cehenneme çeviriyorsunuz. İşte bu zulmünüze karşıyız”

İslam'ın bu konuşmasının alkış aldığı da görüldü.