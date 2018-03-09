Bomba kulis! AKP'ye MHP şoku

Milliyet Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan, AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranının yüzde 9-10 aralığında olduğunu yazdı.

Çevikcan, "Cumhurbaşkanı'ndan Diyanet'e talimat başlıklı yazısında, AKP’nin elindeki anketleri şöyle paylaştı:

“MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Kongrelerini yapmış olması, partiyi daha esnek ve güçlü hale getirdi. MHP, ekim-kasım-aralık aylarında ciddi türbülansa girmişti. Artık, İYİ Parti travmasını da atlattı. Teşkilat tartışmaları sona erdi ocak ayı itibarıyla yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonuyla birlikte iyice toparlandı. İYİ Parti’de ise inanılmaz bir düşüş var.

ÇARPICI ORANLAR: Seçmen sadakati en yüksek parti yüzde 98’le AK Parti. İktidar kaynakları, “AK Parti oyları içinde MHP oyları da vardı. İttifak nedeniyle bu oylar MHP’ye döner mi?” sorusuna, “AK Parti seçmeninin, ‘ittifakla birlikte oyumu MHP’ye basayım’ demesi mümkün değil” yanıtını veriyor. AK Partililerin yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı ittifaka olumlu bakıyor"