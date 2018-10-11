Süleyman Soylu'nun 'yolsuzluk zırhı'nı yargı bozdu!

MAHMUT LICALI - CUMHURİYET - Danıştay, İçişleri Bakanı Soylu’nun soruşturmaya yer olmadığı kararını kaldırarak, ilgili dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Ekinözü Belediyesi ve Belediye Başkanı AKP'li Nursi Çeleğen hakkındaki ön inceleme raporunda 118 bin liralık kamu zararı iddialarına karşı soruşturma izni vermediği yönündeki iddiaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündeme getirmişti.

AKP'li Nursi Çeleğen'in akaryakıt usulsüzlüğü ortaya çıktı

Danıştay kararının ardından dosyanın savcılığa gönderilmesini değerlendiren Özel, “Ataşehir ve Beşiktaş Belediyelerinde örneği görüldüğü gibi muhalefet tarafından yönetilen belediyelerdeki aslı astarı olmayan iddialarda harekete geçen Soylu, Ekinözü’nde oluşan kamu zararını kapamak için elinden geleni yapmıştı. Muhalefet belediyelerinin olmayan açıklarıyla uğraşacağına yargı kararlarını uygulasın” dedi.