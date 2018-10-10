Özgür Özel: Binali Amca almış üstüne oturmuş

ANKARA (ANKA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda verilen tekliflere ilişkin, “Kanun tekliflerimiz yok edilmiş durumda şu anda, ortada yok. Meclis Başkanlığı EYT ile ilgili ne bizim ne bir başka partinin hiçbir kanun teklifini ilgili komisyona yollamamış, elinde tutuyor. Meclis’in yasa yapma yetkisine darbe girişimidir. Komisyonun gündeminde EYT yok, EYT’yi Binali Amca almış üstüne oturmuş, yollamıyorki başına dert açmasın” dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bugün sabah saat 10’u 4 geçe 3 yıl önce Gar katliamında hayatını kaybeden 103 barış güvercinini anmak üzere olayın yaşandığı yerdeydik” diyerek şöyle devam etti:

“Şimdi buradan çağrımız. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden bir beklentimiz yok ama vatandaşlarımızdan bir beklentimiz var. Biz susarsak o gün yükselen barış türkülerini söylemeyi bırakırsak o gün omuz omuza ve patlamadan hemen önce durulan halayları bırakırsak o iki cani bombacı amacına ulaşmış olur.”

-ENFLASYON-

Enflasyon konusuna işaret eden Özel, şunları söyledi:

“Daha geçen ay yeni eylem planı yeni ekonomik plan ilan edilirken damadın aklına gelmeyen şimdi aklına gelmiş ve bir enflasyonla mücadele planı ilan ediyor. Yaptığı iş yüzde 10 fiyat düşüşü. Bu devlet yönetimiyle değil dernek yönetimiyle bağdaşan bir iştir.

-“GERÇEK ÜRÜNE İNDİRİM YOK”-

Sanıyorsunuz ki kıymaya indirim var, ete indirim var, tavuğa, balığa indirim var, bakıyorsunuz salama, sucuğa, sosise indirim var yani içine ne karıştırdığı belli olmayıp yüzde 10 fazla karıştırıp yüzde 10 ucuza elde edebileceklerine var, gerçek ürüne indirim yok.

-“EKİM AYI ENFLASYON EKİM ENFLASYONUNA HENÜZ KATILMADI ZAMMI GERİ AL, ENFLASYON DÜŞSÜN”-

Amaç enflasyonla mücadele ise Ekim ayı doğalgaz zammı Ekim enflasyonuna henüz katılmadı şimdi hesaplanacak, zammı geri al, enflasyon düşsün.

-“CEMAL KAŞIKÇI MESELESİ SON DERECE HAZİN VE ÜRPERTİCİ”-

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda yaşananlar Cemal Kaşıkçı meselesi son derece hazin son derece ürpertici. Kimse kusura bakmasın ama Türkiye açısından da utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız.

Adam Suudi Arabistan’ın Adli Tıp Kurumu Başkanını getirmiş. Kesmeye, biçmeye, parçalamaya, uygun parçalara ayırıp taşımaya, Suudi Arabistan’ın Adli Tıp Kurumu Başkanı, 13 ajan, özel jet Türkiye’ye geliyorlar. Bir yerde yatıyorlar, gidip adamı parçalayıp geri gidiyorlar. Bizimkiler böyle izliyor. Bu korku filmini bizim topraklarımızda bizim ülkemizde çevirdi birileri, bunu herkesin görmesi lazım.

-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-

Bütün Türkiye emeklilikte yaşa takılanları bekliyor mu, bununla ilgili CHP’den toplam 5, diğer siyasi partilerden çok sayıda kanun teklifi var mı, yok arkadaşlar. Kanun tekliflerimiz yok edilmiş durumda şu anda, ortada yok. Bu kanun tekliflerinin hiçbirisini ilgili komisyona sevk etmemiş Meclis Başkanlığı. Meclis Başkanlığı EYT ile ilgili ne bizim ne bir başka partinin hiçbir kanun teklifini ilgili komisyona yollamamış, elinde tutuyor. Meclis’in yasa yapma yetkisine darbe girişimidir.

Milletin vekili kanun teklifi veriyorsa onu komisyona yollamayıp elinde tutmak milletvekilinin yasa yapma hakkına el koymaktır. Eğer bunu yapmamış olsalar bugün CHP hem EYT’leri hem hekime karşı şiddeti ve buna ilişkin ortaya koyduğumuz Türk Tabipleri Birliği'nin desteklediği kanun teklifini görüşmek üzere komisyonu olağanüstü toplantıya çağıracağız ama komisyonun gündeminde EYT yok, EYT’yi Binali Amca almış üstüne oturmuş, yollamıyorki başına dert açmasın. Binali Bey’e buradan çağrımızdır senin milletin vekillerinin verdiği kanun tekliflerini elinde tutma hakkın yok.”

-“İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ALINACAK”-

Bir basın mensubunun, “Sayın Bahçeli’nin siyasi kombin açıklaması vardı, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

“Sayın Bahçeli’nin ve dolayısıyla bugünkü MHP yönetiminin AKP ile kurduğu ilişkinin kendisi siyasi bir ilişki değil zaten. Bu başka bir ilişki var aralarında ve o yüzden siyaset terimleri yerine neoklasik moda terimleri kullanmaya başladılar. Kombin yapacaklarmış. Dikkatle takip ediyoruz bu yeni kombini. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek, göreceğiz ama kombinin korkuya faydası yok. İstanbul, Ankara, İzmir alınacak.Şapkadan tavşan çıkarayım derken şimdi yaldızlı kombin çıkarmışlar.”

“Sayın Bahçeli’nin beş tepe yöneticisi ile ilgili açıklamalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Bahçeli, AKP’yi bize şikayet ediyor. Diyor ki bunlar bu beşini biliyorlar, gereğini yapmıyorlar diyor ve bize şikayet ediyor” yanıtını verdi.