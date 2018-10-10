Tutuklu HDP milletvekiline 'Mal bildiriminde bulun' tebligatı

Mahmut Oral/ Cumhuriyet TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şu anda cezavinde olan tek milletvekili olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven yerine, danışmanına bir yazı göndererek, mal bildiriminde bulunmasını istedi. Yazıda, Anayasa'nın 71. Maddesi'nin, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarını düzenlediğini, yasama ve yürütme organlarına seçilenlerin de bundan istisna olmadığını belirten Yıldırım, ilgili kanunlar uyarınca seçimin kesinleşmesini izleyen iki ay içerisinde mal bildirimi yapılması gerekliliğini belirtti. Yıldırım "Verilmesi gereken mal bildirimininizin verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle zorunlu olarak verilmesi gereken mal bildirimi formu ile zarfı ekte gönderilmiştir. Ayrıca formun 'portal. tbmm.gov.tr' adresinde bulunan 'Birimler' menüsünün 'Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı' 'Dokümanlar' bölümünden de temini mümkündür. Söz konusu mal bildiriminin Başkanlığım adına muhafaza ile görevli Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'na ivedi olarak gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" dedi.

"ŞAKA BİLE DENEMEYECEK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Yıldırım'ın tebligatına tepki gösterdi. Yalçındağ "Leyla hamının cezaevinde olduğu biliniyor. Üstelik cezaevindeki tek milletvekili. Berberoğlu'nun tahliyesinin ardından 21 Eylül günü tahliye edilmesi için verdiğimiz dilekçeye cevap verilmediği gibi, TBMM açıldığı gün de yaptığımız başvuruya da henüz yapılmış değil. Üstelik bu yazının tebliğ edilmesi şekli de son derece düşündürücü. Leyla Güven 'in danışmanına İnsan Kaynakları'ndan bir telefon geliyor, çağrılıyor ve bu tebligat ona veriliyor. Ama Güven cezaevinde ve kendisine bir tebligat yapılmamış. TBMM tarafından bizzat kendisine tebliğ edilen bir yazı yokken, kendisine neden mal bildiriminde bulunmadın diye soruluyor. Şaka gibi bile denemeyecek günlerden geçiyoruz. Müvekkilim 10 ayı aşkın bir süredir tutuklu. Önceki gün evinde kimse olmamasına rağmen, düzenlenen operasyon gerekçe edilerek, evinin dış kapısı kırılıyor, eşyaları dağıtılıyor, tahrip ediliyor. Bu arama da yasaya uygun bir arama değil. Çünkü sitenin yöneticisi ya da bir görevlisi yanlarında değildi. O nedenle orada müvekkilin mal varlığına yönelik bir ihlal de yaşanmış durumda" dedi.