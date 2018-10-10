EGEM Platformu Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

EGEM Platformu’nu oluşturan Ege illeri dernek başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki Makamında ziyaret etti.

2005 yılında Ankara’daki Ege İlleri Vakıf ve derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu EGEM Platformu dernek başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara AKM’de düzenlenecek 11. Ege İlleri Tanıtım Günleri’ne davet etti.

EGEM Platformu dönem başkanı olan İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu ziyaret hakkında yaptığı açıklamada “Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda İlimiz ve Bölgemiz milletvekili olarak fuarımıza davetimizden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu dönem İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği’nin dönem başkanı olması nedeniyle de fuarımız açılışına katılmasının bizleri onurlandıracağını ayrıca ilettik. Kendisi de memnuniyetle katılacağını belirtti. Bunun yanında bölgemize dair önem atfettiğimiz projelerimiz hakkında da kendisini bilgilendirdik. Ankara’da Ege Bölgesinin kültürünü yaşatmanın ve Egeli olmanın ayrıcalığını hissetmenin önemi konusunda hemfikir kaldık ve kendisinden bundan sonraki etkinliklerimiz ve projelerimizde destek sözü aldık” ifadelerini kullandı.



Egem Platformu heyeti ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ege Bölgesinin ortak değeri olan ‘incir’ ikram ettiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM makamında gerçekleşen ziyarete, Egem Platformu Dönem Başkanı ve İzmirliler Dernek Başkanı Yasin Aksu, Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Mehmet Ali Özerkan, Aydınlılar Dernek Başkanı Halil Apaydın, Kütahyalılar Dernek Başkanı Nuri Uygun, Manisalılar Dernek Başkanı Recep Gezinti ve Uşaklılar Dernek Başkanı Nuray Salıcı katıldı.