Çumçum Karuburun için aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum Karaburun Belediye Başkanlığı’na aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Yaptığı açıklamada hedefinin yüksek olduğuna vurgu yapan Çumçum, ”İzmir’in en iyi çalışan, en aktif, en olumlu belediye yönetimi oluşturarak, Türkiye’min en batı ucundan parlayan ve sosyal belediyecilik anlayışına damga vuracak, örnek olarak gösterilecek bir belediye yönetimi hayalimi sizlerin desteğiyle gerçekleştirmek istiyorum” dedi.