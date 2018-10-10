CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, dün (09.10.2018 Salı) TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük devlet adamı İsmet İnönü’yü gündem değiştirmek adına hedef göstermesine tepki gösterdi.

CHP’li Başarır, konuşmasına “Hakkari'de şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve terörü bir kez daha buradan lanetliyorum” sözleriyle başladı.

"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." diyen kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal'i Saygıyla, özlemle buradan anıyorum

İç Tüzük maddelerinin uzlaşıyla geçmesi, ortak akılla bir sonuca varılması Meclis adına sevindirici bir durum olduğunu belirten Başarır, “bunlar bizlerden beklenen davranışlar ama bu Meclisin itibarını, bu Meclisin tarihini korumak adına yeterli mi? Asla yeterli değil” dedi.

Meclisin tarihini korumak zorunda olduklarını dile getiren CHP’li Başarır "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyen kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal'i saygıyla, özlemle buradan anıyorum, diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ona dil uzatmak kimsenin haddi değil"

Ayrıca, bu Meclis için çok önemli bir devlet büyüğümüz daha var, ne kadar farkındayız bilmiyorum, şu oturduğumuz sıraların, bu Meclisin inşaatını, temelini İsmet İnönü attı. Bizler geçmişimize sahip çıkmak zorundayız. Bakın, İsmet Paşa hem cephede savaşan hem Lozan'ı imzalayan hem de bugün bizim konuşabilmemize sebep olan devlet büyüğümüzdür. Eğer ki bu Mecliste 5 tane partinin grubu varsa, 3 tane partinin milletvekili varsa bu İsmet Paşa'nın sayesinde gerçekleşmiştir. İsmet Paşa 1947 yılında belki de seçimi kaybedeceğini bile bile çok partili hayata geçmek adına seçime girmiş, onurla, gururla iktidarı Demokrat Partiye vermiştir. Ona dil uzatmak kimsenin haddi değil.

"İsmet Paşa Yahudilerden Üstün Şeref Madalyası almamıştır"

İsmet Paşa, cephede savaşmış bir komutandır, askeriyle beraber savaşmıştır. Halk sokaktayken, asker sokaktayken, insanlar ölürken kendisi bir tünele saklanmamıştır, uçak köşelerinde uçmamıştır, kendisi Marmaris'te bir otelde saklanmamıştır. Ona herkes saygı duymak zorundadır.

İsmet Paşa hiçbir zaman için koluna 700 bin liralık bir saat takmamıştır. İsmet Paşa'nın eşi hiçbir zaman için koluna 35 bin liralık bir çanta takmamıştır. Yahudilerden üstün şeref madalyası almamıştır, bir tek madalyası vardır, o da İstiklal Madalyası'dır.

Sahte bir evrakla tarihimizi, geçmişimizi küçük düşürmek istediniz.ü

Bakın, sizler evrak sahte olduğu için Kızılcahamam'da o bayrak gösterildiğinde tepki vermeliydiniz.

O resimdeki Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanınız çıkardı. Belki de düşman işgalinde Yunanların yapamadığını, o Türk Bayrağı'nı avcunun içinden alamadığı İsmet Paşa'dan siz çıkardınız, sahte bir evrakla tarihimizi, geçmişimizi küçük düşürmek istediniz. Size çok komik gelebilir ama yine söylüyorum şu oturduğunuz koltuklar var ya, şu oturduğunuz koltuklar, bu Meclisin temelini İsmet İnönü attı, bunu bilin. Ona hepimiz saygı göstermek zorundayız. Meclisin itibarı ancak böyle korunur.