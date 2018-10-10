Erdoğan oraya da göz dikti: Afrika'nın altınları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Ticaret Bakanlığımıza Dışişleri Bakanlığımıza bu organizasyona öncelik ettiği için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak Afrika kıtası ile işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Özellikle 2005 yılını Başbakanlığı döneminde Afrika dönemi olarak kabul ettik.

- Göreve geldiğimizde 12 büyükelçiliğimiz varken, bugün Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz var. Karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Afrika kıtasının tamamıyla işbirliğimizin güçlendirme amacındayız. Gösterdiğimiz çabaların meyvelerini farklı alanlarda topluyoruz. 21 farklı Afrika ülkesini ziyaret ettik.

- Ayrım yapmadan Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirme gayreti içindeyiz.

- Büyük önem arz eden en az gelişmiş ülkeler konferansımızın dördüncüsüne ev sahipliği yaptık. Dünya İnsani Zirvesi yine ülkemizde gerçekleştirildi. Bu zirveler öncesi ve sonrasında tarımdan sanayiye birçok alanda toplantılar düzenledik.

- Öğrenci burslarından, turizm yardımlarına kadar oldukça geniş yelpazede işbirliklerimizi geliştirmeye çalıştık. Türkiye bugün dünyanın 6. en yaygın diplomatik ağına sahip ülkesi haline geldi. Göreve geldiğimizde büyükelçilik sayılarımızın artması inşallah Afrika'nın tamamında büyükelçiliğimizin olacağının teminatıdır.

- 11 ülkede 12 müşavirimiz vardı. 26 ülkede 32 müşavirimiz var. TİKA tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetleri yürütüyor. İstihdam üreterek özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmesi için tüm desteği veriyoruz. 50'yi aşkın Afrika ülkesinde 5 bin öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alıyor. AFAD, Kızılay kıtanın farklı bölgelerinde varlık gösteriyor.

- Müteahhitlerimiz 65 milyar liralık 1150 proje üstlenmiş durumda. 46 Afrika ülkesi ile ticari ve ekonomi anlaşması imzaladık. 12 ülkeyle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladık. Büyük kısmı yürürlüğe girdi.

- Ticaret hacmimiz 2003'teki 3,7 milyardan, 20,6 milyara yükseldi.Sahra altı Afrika ülkelerinde ticaret hacmimiz 7,1 milyar dolara ulaştı. Kıtada kapasite geliştirerek istihdam üreterek gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmesi için tüm desteği veriyoruz. Somali'deki projelerimiz Afrika'ya bakış açımızı göstermek açısından önemlidir. En büyük memnuniyet kaynağımız Afrikalı kardeşlerimizin destekleridir.

- BM, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi alanlarda Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleye Afrikalı dostlarımız destek verdi. İsrail yönetiminin Kudüs'e yönelik saldırılarına karşı Afrika kıtasındaki ülkeler Türkiye ile birlikte tepkilerini gösterdi. Dün Macaristan'da 2 günlük seyahatim oldu. Macar dostlarımız şöyle teklif bulundu. Afrika'daki dostlarımızla Macar ve Türk Eximbank'la yatırımlara girelim dedi. 320 iş adamıyla yaptığımız toplantıda bunu orada da vurguladık. Afrika'da ortak yatırımlara girme kararı aldık.

- Afrika'nın kromları, altınları, elmasları ne oldu? Batı'dan kimler gelip bir yerlere taşıdı. Gelişlerinin hep sebebi alıp ülkelerine taşımak değil miydi?

-Biz bu günlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik.

-Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Gelin yerli para, milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yürüttüğümüz müzakerelerde mesafe kaydettik.