10 Ekim 2018 11:31

Mustafa Tuna'dan adaylık açıklaması

Mustafa Tuna'dan adaylık açıklaması
Mustafa Tuna canlı yayında açıklamalarda bulundu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir."

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