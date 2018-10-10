Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir."
10 Ekim 2018 11:31
Mustafa Tuna'dan adaylık açıklaması
Mustafa Tuna canlı yayında açıklamalarda bulundu.
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