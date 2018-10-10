Tanrıkulu: Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Dışarıda olsaydı Erdoğan 24 Haziran'da ilk turda kazanamazdı" yorumunu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

"Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım" diyen Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı, referandum ve 24 Haziran sonuçları böyle çıkar mıydı? Demirtaş dışarıda olsaydı Erdoğan ilk turda kazanamazdı, ikinci turda zorlardı" diye konuştu.

Tanrıkulu, HDP'nin etkili bütün isimlerinin hapiste olduğunu söyleyerek şimdi de geri kalanlara operasyon yapıldığını söyledi.