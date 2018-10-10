10 Ekim 2018 11:12

Erdoğan'dan Orban'a: Makasla çok tehlikeli duruyorsun

Erdoğan'dan Orban'a: Makasla çok tehlikeli duruyorsun
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gül Baba Türbesi'nin açılışı için bir araya geldiği törende ilginç bir diyalog yaşandı.
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Erdoğan ve Orban konuşmaların ardından tören için hazırlanan mavi kurdeleyi kesti. Daha sonra Başbakan Orban makası Erdoğan'ın elinden almaya çalışırken Erdoğan, "Bu makas benim, o da senin" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık Orban, "Makasla çok tehlikeli duruyorsun."dedi.

Bu diyolog sırasında ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Ardından Erdoğan her iki makası da kurdele ile sararak korumalarına verdi.

 

 

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