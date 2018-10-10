Fatma Köse: Barışı savunmaya devam edeceğiz

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Ankara’da “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi” sloganıyla gerçekleştirilmek istenen miting öncesi yaşanan kanlı saldırıda yaşamını yitirenleri andığı mesajında, “Barışı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde düzenlenen ‘Barış, Emek ve Demokrasi’ mitingine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri katliamın 3’üncü yılında andı.



10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi” sloganıyla gerçekleştirilmek istenen miting öncesi yaşanan kanlı 103 kişinin yaşamını yitirdiğini yüzlerce kişinin de yaralandığını anımsatan Başkan Köse, “Toplumsal barışa ve bir arada yaşama kültürüne zarar veren, kutuplaştıran siyaseti ortadan kaldırmalıyız. Toplumsal barışın kutuplaşmaya yol açmaksızın yurttaşlık ve kardeşlik temelinde sağlanması gerekiyor. Artık barış dilini kullanmalıyız.

Barış içinde yaşama hayali kuran 103 yurttaşımız kanlı bir saldırıda yaşamını yitirdi. Onların o gün haykırdığı ‘Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi’ sloganını daha yüksek sesle söylemeye, barışı savunmaya devam edeceğiz.

Bu acılar ülkemizde tekrar yaşanmasın istiyoruz. Barış için çıktıkları yolda yaşamını yitiren 103 canı anıyorum. ‘Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi’ diyenlere sözümüz; ‘barış’ olacaktır. Onlar asla unutulmayacaktır” dedi.