Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ön seçim istiyor

Yerel seçimler öncesi CHP'deki hareketlilik de arttı. İstanbul Ümraniye ve Çekmeköy İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu, belediye başkan adaylarının ön seçim yöntemiyle belirlenmesi için karar aldı. Karar, parti defterine de yazıldı.

Sancaktepe'de ise 15 mahallenin temsilcisi, İstanbul İl Başkanlığı'na dilekçe vererek, adaylarının "eğilim yoklaması" yoluyla belirlenmesini istedi. Adayları CHP üyelerinin belirlemesini isteyen temsilciler "Başkanlığı bu yöntemle kazanırız" görüşünü savundu.

Öte yandan CHP Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk'ün de aday adayı olacağı öğrenildi. Sancaktepe'de Başkan Alper Yeğin, Çekmeköy'de ise Başkan Hüseyin Kızıldaş'ın adaylık için hazırlık yaptığı belirtildi.