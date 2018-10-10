CHP'li gençlerden Selvitopu'na ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu göreve yeni atanan CHP Karabağlar Gençlik Kolları Başkan ve yönetimini makamında kabul etti. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın da bulunduğu ziyarette, gençlere yeni görevlerinde başarılar dileyen Selvitopu, “Hedefimiz buraları ileride sizlere teslim etmek” diye konuştu.

CHP Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Alican Çınar ve yönetiminin projelerini anlattığı ziyaretten memnunluk duyduğunu dile getiren Başkan Selvitopu, kadınların ve gençlerin siyasette en etkili olacak kesim olduğunu belirterek, hedefinin koltuğunu ileride gençlere bırakmak olduğunu söyledi. Selvitopu, “Karabağlar’da genç nüfus çok fazla. Onları da aktif olarak siyasetin içine almanız lazım. Bu sayede ilçede güçlü bir yapıyı birlikte oluşturabilirsiniz. Sizlere her zaman elimizden geldiğince destek oluruz. Bizim de hedefimiz buraları ileride sizlere teslim etmek.” diye konuştu.

Size en güzel örneğim

CHP İzmir Milletvekili Ednan Erslan ise kendisinin de Gençlik Kolları’ndan başlayıp milletvekilliğe kadar yükseldiğini hatırlatarak, “Bu süreçte bol bol çalışın. Bizler de çalışarak bugünlere geldik. Ben sizin için en güzel örneğim. Bir sorunuz olduğunda sizlere kapımız her zaman açık” diye konuştu.