Fatih Altaylı: Hani kalkıyordu?

Fatih Altaylı, dönemin başbakanı Davutoğlu'nun söylediklerini hatırlattı.

Fatih Altaylı'nın bugünkü "Hani kalkıyordu?" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Türk Lirası bu haldeyken yurt dışına gidecek halimiz yok ama birdenbire aklıma geldi niyeyse.

Yahu hani Avrupa Birliği ile vizeler kalkıyordu?

Hani Avrupa Birliği ya da Schengen anlaşmasına tabii ülkelere vizesiz gidecektik.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu gerine gerine bunu anlatıyordu her yerde.

Ben ise bu konuda bu köşede “Yok öyle bir şey. Kalkmayacak. İnanmayın” diyordum.

Hatta bununla ilgili görüşmeler için gelen bir diplomatın unuttuğu dosyayı bulmuş, içinde böyle bir şeyin olmayacağını gösteren belgeleri yayınlamıştık burada.

Epey de bir kızan olmuştu bize.

Yalancılıkla, karalamakla suçlanmıştık.

Üzerinden bir Başbakan geçti.

Bırakın Başbakan’ı Türkiye’nin yönetim sistemi değişti.

Kalkan bir şey yok.