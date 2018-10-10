'Erdoğan asıl hayaline o zaman kavuşacak'

Can Ataklı, "İşin özü şudur; Erdoğan asıl hayaline yerel seçimden sonra kavuşacak.Çünkü o andan itibaren yönetimi tamamen denetimsiz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

BÜTÜN AMAÇ YEREL SEÇİME KADAR MİLLETİ OYALAMAK

Hesapta “kriz- mıriz” yok biliyorsunuz.

Ama her ne hikmetse bu sözü her tekrarlamalarının ardından “krize karşı önlemleri” sıralamaya başlıyorlar.

Damat Berat Bey dün “enflasyonu nasıl dengeleyeceklerini” anlattı.

Tek tek bakıldığında bir kriz anında uygulanabilecek önlemler diyebilirsiniz.

Ancak hepsinin ortak bir özelliği var.

Önlemler iktidara en az 6 ay kazandırmayı amaçlıyor.

6 ay ekonomi sakin gitsin, vatandaş krizin ağır etkilerini pek hissetmesin ya da karşı propaganda taktikleri işlesin bu yetecek saraya.

Çünkü 6 ay sonra seçim var. Erdoğan bu seçimden “ağır yara” almadan çıkmayı istiyor.

Zafer kazanmasının mümkün olmadığını muhtemelen kendisi de biliyordur, bu nedenle ağır bir yenilgi olmaması için önlem almaya çalışıyor.

Enflasyonla mücadele taktikleri 6 aylık bir ferahlama sağlayabilir ve seçim sonucu “çok fena” çıkmazsa ondan sonrası kolay.

Seçimden sonra ne olursa olsun 2023 yılının ortasına kadar kimse Erdoğan'a ve iktidarına dokunamaz.

Bütün amaç bunu sağlamak.

İşin özü şudur; Erdoğan asıl hayaline yerel seçimden sonra kavuşacak.

Çünkü o andan itibaren yönetimi tamamen denetimsiz hale gelecek.

Meclis aritmetiği sayısal olarak AKP'nin az da olsa aleyhine gibi görünse bile, buradan iktidarı sıkıntıya sokacak bir kararın çıkması mümkün değil.

Ayrıca Meclis'in bütün denetim yetkisi elinden alındığı için ne Cumhurbaşkanı, ne bakanları ne de bürokratları hakkında en küçük bir soruşturma yapılması ihtimali tamamen ortadan kalkıyor.

Yargı da bütünüyle denetim altında olduğundan iktidarın başı hukuken de asla sıkıntıya girmeyecektir.

Bu koşullarda yaklaşık 4 yıl ülkenin başında kalan Erdoğan'ın daha sonraki seçimi kaybetmesi de mümkün olamaz.

Muhalefetin elinde artık tek seçenek kalmıştır.

Yerel seçimlerden zaferle çıkabilirse, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük kentlerin belediyelerini ele geçirebilirse bir ihtimal Erdoğan'ı frenleyebilir, ondan sonrası için umutlanabilir.