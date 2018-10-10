Saray’a yeni kadro: 9 kurula toplam 76 kişi atandı

Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan 9 ayrı politika kuruluna toplam 76 kişi atandı. Atananlar arasında sürpriz isimler de var, bilindik isimler de...

Mustafa Çakır/ CUMHURİYET- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları kurullarda yer alırken, eski AKP milletvekilleri ve adayları ile AKP’ye yakın kişiler de tercih edilen isimler oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Kurullar ve atanan isimler şöyle:

-Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Daha önce YÖK’te de görevlerde bulunan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK üyeliği de yapan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretlerin edildiği “Derin Tarih” isimli derginin yazarı Prof. Dr. Mehmet Çelik, aynı zamanda Aydın Doğan’ın damadı da olan işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, AKP Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun ve Felsefeci Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

-Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 2011 yılında “Fethullah Hoca cemaatinin de Türkçe olimpiyatları ve Türk okullarıyla yaptığı hizmetlerin tartışmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu hizmetlere destek olamayanlar bari gölge olmasınlar” diyen eski Memur-Sen Genel Başkanı ve eski AKP milletvekili Ahmet Gündoğdu, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, TED Üniversitesi’nin ilk rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, eski YÖK üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar.

-Ekonomi Politikaları Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. Cemil Ragıp Ertem, OMV Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan, Deniz Baykal döneminde CHP PM üyesi olan en son seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alarak “Rabia”lı paylaşımlarda bulunan Korkmaz Karaca, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut.

-Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu, emekli general, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. İsmail Safi, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

-Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, Hülya Soydan (Koçyiğit), yazar Prof. Dr. İskender Pala, hattat Mehmed Özçay, tarihçi, yazar Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, yazar Rasim Özdenören, Cemil Meriç’in kızı Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç.

-Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Bitkisel tedavi açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, AKP milletvekili adayı, AKP Kadın Kolları MKYK üyesi Zülfiye Füsun Kümet, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

-Sosyal Politikalar Kurulu: Eski AKP milletvekili, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, eski İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

-Yerel Yönetim Politikaları Kurulu : Eski AKP Milletvekili Asım Aykan, eski Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, AKP milletvekili adayı Hayrettin Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, eski Başbakanlık Başdanışmanı, AKP milletvekili adayı Prof. Dr. Lütfi Akça, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay, AKP milletvekili adayı Tuna Koç.