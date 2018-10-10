Bir dönem MSB'yi yöneten isimden Erdoğan'a bayrak yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedef almasını eleştiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “İnönü döneminde, Türkiye’nin toprak bütünlüğü muhafaza edildi, bir karış vatan toprağı kimseye verilmedi. Erdoğan döneminde ise 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı alenen Yunan askerine teslim edildi. Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük toprak kaybı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın partisinin Kızılcahamam kampındaki, “İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika bayrağı” şeklinde sözlerini hatırlatan Ümit Yalım, “İnönü’nün elinde hem Türk hem de Amerikan bayrağı olduğu belgelendi. Bayrak üzerinden gündem değiştirmeye çalışan Erdoğan, kendi döneminde işgal edilen Türk adalarını ve adalarda dalgalanan Yunan ve Bizans bayraklarını nasıl izah edecek?” sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedef almasını eleştiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “İnönü döneminde, Türkiye’nin toprak bütünlüğü muhafaza edildi, bir karış vatan toprağı kimseye verilmedi. Erdoğan döneminde ise 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı alenen Yunan askerine teslim edildi. Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük toprak kaybı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın partisinin Kızılcahamam kampındaki, “İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika bayrağı” şeklinde sözlerini hatırlatan Ümit Yalım, “İnönü’nün elinde hem Türk hem de Amerikan bayrağı olduğu belgelendi. Bayrak üzerinden gündem değiştirmeye çalışan Erdoğan, kendi döneminde işgal edilen Türk adalarını ve adalarda dalgalanan Yunan ve Bizans bayraklarını nasıl izah edecek?” sorusunu yöneltti.