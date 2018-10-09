Erdoğan o öğrencileri çaya davet etti

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çaya davet etti.

ODTÜ mezuniyet töreninde 4 öğrenci, “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra, gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Bu durum kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı ise avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi.

İşte Talat Atilla'nın köşesinden aktardığı o bölüm:

“İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım.

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay daveti gitmiş.

Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik...

Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan’ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı...

Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir!

Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say’a telefonla taziyede de bulunmuştu.”