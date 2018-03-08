CHP Sultanbeyli'den sağlık emekçisi kadınlara 8 Mart ziyareti

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin ve Gençlik Kolu Başkanı Ersin Yüksek ile Kadın Kolu Başkanı Dilek Ülkü ve yöneticiler Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor, hemşire, hizmetli ve idari personel kadınların Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil dağıttı.

8 Mart’ın Kadınlar Günü değil, Emekçi Kadınlar Günü olduğunu ifade eden CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin, “8 Mart, çalışan kadınların emekleri ile kendilerini hayata tuttukları bir semboldür. Yaşam, kadın emeği ile var’olur. O yüzden bu günü sıradan bir Kadın Günü gibi kutlamak doğru değildir. Bugün çalışan, emek veren, emekçi kadınların günüdür” dedi.

CHP’liler hastane personeline karanfil dağıtıp Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, hastaları ziyaret edip yeni doğan bebeklere de hayırlı bir yaşam dilediler.