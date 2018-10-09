Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün fotoğrafı üzerinden yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

45 yıl önce hayatını kaybetmiş, hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Neyini söyleyeyim İnönü’nün… İnsana saygılı inanca saygılı, siz kalkıyorsunuz İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsunuz. Neymiş İnönü Amerikan bayrağını sallamış. İlber Ortaylı’nın dediği gibi Türk ve diğer ülkenin bayrakları aynı anda taşınır. Adam devlet geleneğini bile istismar edecek kadar acziyet içinde. İsmet İnönü ile ilgili şunu söyleyebilirim kimse onu aldatamadı. Kimsenin kulu kölesi olmadı.

İsmet İnönü hiçbir zaman devletin kozmik odasını terör örgütlerine açmadı.

Ya sen… Kendi topraklarını terk ettin Süleyman şah türbesini kaçırdın.

Kılıçdaroğlu: İnönü kimsenin kulu kölesi olmadı; ya sen?