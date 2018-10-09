Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Benim dedelerim İran’ın Horasan’ından Türkiye’ye gelmiştir. Benim dedelerim Selçuklu döneminde buraya gelmişlerdir. 1000 yıllık bir kalmışlığımız vardır Anadolu’da. Anadolu erenleri olarak geldiler Anadolu’ya Mevlana gibi. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladır.

Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun. Benim Müslümanlık anlayışımla onun Müslümanlık anlayışı aynı değil. Ben haram yemem o yer, ben yalan söylemem o söyler, ben devletin hazinesine göz dikmem o diker. Benim inancımı sorgulamak için yetkiyi sana kim verdi.

Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduğunu çıkıp din adamlarının önünde söylüyorsun. Haramzadelerden bu ülkeye hayır gelmez.