Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a SGK yanıtı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "SGK'yı batırdın" sözlerine grup toplantısında şöyle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu geldi SSK’yı batırdı dediler defalarca. Ben Genel Müdürlük yaparken batırmışım. 16 yıldır iktidardalar ne zaman canını acıtsam ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın der. Hadi ben batırdım, sen niye düzeltiyorsun. Ben bürokratım yasalar ne ise onu yaparım. Bir ordu müfettiş görevlendirdiler bir açığımı bulmak için. Senin feriştahın gelse açığımı bulamaz.”

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