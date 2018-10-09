9 Ekim 2018 14:46

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a SGK yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a SGK yanıtı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık olağan toplantısında konuştu
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CHP Grup Toplantısı 08.10.2018

CHP Grup Toplantısı 08.10.2018

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "SGK'yı batırdın" sözlerine grup toplantısında şöyle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu geldi SSK’yı batırdı dediler defalarca. Ben Genel Müdürlük yaparken batırmışım. 16 yıldır iktidardalar ne zaman canını acıtsam ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın der. Hadi ben batırdım, sen niye düzeltiyorsun. Ben bürokratım yasalar ne ise onu yaparım. Bir ordu müfettiş görevlendirdiler bir açığımı bulmak için. Senin feriştahın gelse açığımı bulamaz.”

'Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun!''Sen kim oluyorsun da...'

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