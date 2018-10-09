Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması! - CANLI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifini verdik. İlgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istedik. Ak, kara her şey ortaya çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yüz binleri buldu. Hangi parti samimiyse göreceksiniz.

Terör bir insanlık suçudur. Bugün Hakkari Çukurca’dan bir şehit haberi geldi. Allah’tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse unutmasın. Bütün şehitlerimizin vebali günahı onların boynunadır. Biz bütün bunları dünyaya anlatmak zorundayız.

Siyaset niye vardır? Ülkeyi kalkındırmak için siyaset yaparız. Büyütmek için yaparız. Evde, mahallede, sokakta huzur olsun diye yaparız. Zamanı gelir eleştirir, destek oluruz. Amacımız daha saygın bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bir memlekette adalet varsa orada barış da vardır. Gencecik çocukları hapse atıyorsanız orada adalet yoktur. Avukatı bile neden böyle savunma yapıyorsun diye hapse attılar. Tam bir zorba devlet. Yaptıklarının farkına varıp sabaha karşı serbest bıraktılar.

Bir ülke düşünün avukatı, gazetecileri, gencecik çocukları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, akademisyenleri hapiste. Türkiye’de bir dikta yönetimi vardır. Dikta yönetiminin başındaki zat Saray’da oturmaktadır.

Harp Okulu öğrencilerine ‘terör saldırısı var’ diyerek 14 Temmuz’da binin otobüse deniyor. İstanbul’a geldikten sonra müebbet hapse mahkum ediliyor. Komutanlar gelip şahit olarak ifade versinler diyorlar. Hiçbir komutan gelmiyor. Gencecik çocuklar ömür boyu hapse mahkum ediliyor.

‘Bir üst emir vermişse yorum getiremezsin’ askerlikte kural budur. Bir emri alırken mırıldanmak ceza gerektirir diyor. Komutanlar dışarıda öğrenciler içeride bunun hukukla alakası var mı? Öğrenci bunlar.

Darbecilerin yakınları Büyükelçi, Genel Başkan, TBMM’de üst görevlerde, komutan. Bu öğrencilerin paraları yok bunlar gariban. Yoksul Anadolu çocukları bunlar. Bunlara adalet adına biz sahip çıkıyoruz. Hak Hukuk Adalet adına biz sahip çıkıyoruz.

Bir ülke düşünün kendi ülkesinde yaşayanların can güvenliği yok yabancıların da yok. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gidiyor gazeteci. Gidiş o gidiş. Bir gazeteciyi sen koruyamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti devletinden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var deniyor. Başkonsolosluğa gidiş fotoğrafını yabancı bir ajans servis ediyor.

Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz. Sorumlular yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olanların sınırdışı edilmesi lazım. Bunu yapabilirler mi göreceğiz.

Kılıçdaroğlu geldi SSK’yı batırdı dediler defalarca. Ben Genel Müdürlük yaparken batırmışım. 16 yıldır iktidardalar ne zaman canını acıtsam ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın der. Hadi ben batırdım, sen niye düzeltiyorsun. Ben bürokratım yasalar ne ise onu yaparım. Bir ordu müfettiş görevlendirdiler bir açığımı bulmak için. Senin feriştahın gelse açığımı bulamaz.”

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