Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Terör defalarca söylediğim yine söylüyorum bir insanlık suçudur. Terörün genci yaşlısı yoktur. Çünkü teröristlerin vicdanı yoktur. Amaçların ulaşmak için her yola başvururlar. Terör örgütüyle masaya oturanlara hiç kimse unutmasın.

'Sen kim oluyorsun da...'

Defalarca uyardık kendilerini tuttuğunuz yol yol değildik dedik. Bütün şehitlerin vebali onların boynunadır. Biz bütün bunları dünyaya anlatmak zorundayız.

Siyaset niye vardır niye siyaset yaparız. Ülkeyi büyütmek için siyaset yaparız. Huzur olsun diye siyaset yaparız. Siyasetin varlık nedeni daha itibarlı daha saygın bir Türkiye inşa etmektir.

Gencecik çocukları eğer hapse atıyorsanız orada adalet yoktur. Avukatı bile neden böyle savunma yapıyorsun diye hapse attılar. Üstelik yasalara aykırı olarak yaptır. Tam bir zorba devlet. Yaptıkları kanunsuzluğunun farkına varıp sabaha karşı serbest bıraktılar. Bir ülke düşünün avukatı hapiste, bir ülke düşünün gazeteci hapiste, bir ülke düşünün akademisyenleri hapiste ve bir ülke düşünün gencecik fidan gibi gençleri hapiste. Gayet açık söylüyorum. Siyasi görüşlerinizi açık açık dile getiren hakimler var. Geldiğimiz nokta budur.

Efendim bir ülkeden demokrasinin varlığı önemlidir. Demokrasi aynı zamanda herkesi can ve mal güvenliğinin altına alınmasıdır. Demokrasi budur. Demokrasilerde herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasın.

Bir kişi düşünün yabancı gazeteci, Suudi kökenli başkonsolosluğa giriyor, çıkamıyor bir türlü. Bir sürü rivayet var, öldürüldü diye. Bir gazeteciyi sen koruyamıyorsan, onun güvenliğini sen sağlayamıyorsan, Türkiye Cumhuriyeti devletinden söz edilebilir mi. Cemal Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa girişinin fotoğrafını yabancı bir haber ajansı servis ediyor.

Kılıçdaroğlu: İnönü kimsenin kulu kölesi olmadı; ya sen?

Türkiye bir çadır devleti değildir kimse sorumlusu hemen yargıya teslim edilmelidir. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz.

Siyasetçinin ahlak kuralları olması lazım. Türkiye’de bu yok. Oysa siyasetçi için kesinlikle olmalı çünkü siyasetçi topluma örnek olması lazım. Siyasetçinin kesinlikle yalan söylememesi lazım. Ahlaki değerleri bu nedenle yükseltmek zorundayız.

Kızılcahamam’da bir toplantı yapıyor saat 10.30 Erdoğan kürsüde konuşuyor. “Ekonomide kriz var ama özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum.” Aynı salon aynı dinleyiciler ve Erdoğan konuşuyor. “Türkiye de kriz yok, manipülasyon var.” Milletin kafası karıştı. Manipülasyon var diyor yapanı al yargıya teslim et.

Bir ülkenin en tepe noktasındaki bir yönetici 18 dakika içinde birbirine tamamıyla zıt bir şeyi nasıl söyler. Efendim kriz yokmuş. Bu kısmı doğru sarayda valla kriz yok.

Sarayda kriz yok sarayın beslemelerinde de kriz yok. Kim bunlar dolarla ihale alanlar. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi kadar yerine gelir. Onlar krizden etkilenir mi. Kriz nerede peki? Vatandaşın mutfağında.

Benim saygı duyduğum Erdoğan seçimi kazandıktan sonra Keçiören’de mütevazı evde oturan Erdoğan’dır.

8 ayda milyoner sayısı 53 bin 439 kişi artmış krizi fırsata çevirmişler doğrudur kim bunlar emekçi mi, işçi mi. Tefeciler rantiyeciler ve stokçular.

Dolar aldı başını gidiyor fiyatlar aldı başını gidiyor iki ay içerisinde yüzlerce esnaf iflas etti. Türkiye şahlanacak dediler ne şahlandı dolar ne uçtu fiyatlar. Türkiye yönetilmiyor Türkiye savruluyor.

Enflasyon rakamını açıklayan adamı görevden aldılar. Berat Bey’in bir arkadaşını göreve getirdiler.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun tepesindeki bir insan başka bir ülkeden büyük paralarla hibe kabul etmez. Kabul edilirse o devlete gebe kalırsın. Şerefin varsa onurun varsa uçağı yarın sabah iade edersin.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a SGK yanıtı