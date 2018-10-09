Erdoğan: Ortak adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. Orta Asya'ya uzanan kadim dostluğumuz var. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırıma girelim. "

"Macaristan'ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa'ya ihraç konusunda bir merkez haline gelmeli."

"Son 16 yıldaki projelerle ülkemizin alt yapısını daha da güçlendirdik. Yeni Havalimanı'nın tüm etapları devreye girince 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız, 165 milyar dolara ulaşmıştır. 2023'te 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz."

"Macaristan ile savunma sanayisine yönelik bazı adımlar atmayı planlıyoruz. Turizmde 40 milyona ulaştık. Hedefimiz 2023'te 50 milyon turist. Macaristan'da ciddi yatırımlar yapan şirketlerimiz olduğunu görüyorum. Bankalarımız arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerekiyor. "