9 Ekim 2018 13:00

Savunma Bakanı duyurdu! Bugün başladı

Savunma Bakanı duyurdu! Bugün başladı
Hulusi Akar: Türk-ABD ortak eğitimleri bugün itibariyle başladı.
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