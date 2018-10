'Erdoğan her an açıklayabilir'

Can Ataklı: "Erdoğan her an bir 'baskın yerel seçim' kararı açıklayabilir. Pek çok kişi “anayasa buna izin vermez” diyor ama ortada Erdoğan'ın uymak zorunda hissettiği bir anayasa yok."