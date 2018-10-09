CHP'de İzmir için bir aday daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun seçimlerde aday olmayacağını açıklaması ardından başkanlığa aday olan CHP’lilere bir yenisi daha eklendi.

BİRGÜN - CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili Erdal Aksünger de İzmir için yarışacak isimlerin arasına katıldı.

24 Haziran seçimleri sonrasında parti içi muhalefetin ‘olağanüstü kurultay’ çağrısına destek veren Kocaoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını bildirmişti. Kocaoğlu, dün ise siyaseti de bıraktığını açıkladı.

CHP’nin kalesi sayılan İzmir’de yaşanan bu gelişme üzerine parti içinde kentin yönetimi için talip olanlara dair tartışmalar da sürdürüyor.

CHP’de İzmir adaylığı için kulislerde konuşulan diğer isimler ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’dı.