Gezici: İttifak İstanbul ve İzmir için belirleyici

Gezici Araştırma Şirketi Murat Gezici yaklaşan yerel seçimler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gezici, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimin 24 Haziran'nın beraberinde getirdiği siyasal sistemdeki değişimin sonuçlarının görülmesi bakımından önemli olduğu belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SEÇMEN DAVRANIŞI VE YEREL SEÇİMLER

Murat Gezici büyükşehirlerdeki seçmen davranışlarını da analiz etti.

Gezici'nin değerlendirmeleri şöyle;

Ülkemizde İstanbul, Ankara ve İzmir yerel seçimlerdeki tercihleriyle birlikte genel seçimlere de etki eden bir özellik göstermekte. İstanbul özellikle Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın başarılı yerel pratikleriyle Ulusal düzeyde de iktidara gelmesi bağlamında özel bir öneme sahip ve kendisi de konuşmalarında bu durumu sıklıkla bahsetmektedir.

"İSTANBUL'DA İTTİFAK BELİRLEYİCİ OLACAK"

İstanbul özelinde seçimlerde belirleyici konumda olacak olgu ‘’İttifak’’ kavramı olarak görünmektedir. Sayın Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı yaklaşımı çerçevesinde Istanbul’da aday çıkarmaması Millet İttifakının da –henüz resmi bir açıklama olmasa da – benzer bir yaklaşımda olması bu tezimizi güçlendirmektedir. MHP’li seçmen üzerinde Sayın Devlet Bahçeli’nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacağı yaptığımız araştırmalarda gözükmektedir.

AKP'NİN HEDEFLEDİĞİ İLLERDE OYU YÜZDE 40

Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs.. hedeflediği illerde % 40’ın altında oyları olduğu görülüyor. MHP’nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor görünüyor. HDP’li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamaktadır. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AK partidir.

"KARADENİZLİ BİR İSİM ADAY OLABİLİR"

Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul’da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam etmektedir. Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülmektedir. Eğitim düzeyi yüksek seçmen çevresel değerlere önem veren, kadın haklarına duyarlı, aile ve toplumsal değerlere saygılı, geçmişinde bir başarı hikayesi olan, temiz bir geçmişi olan adaylara önem vermektedir.

"AKP ANKARA'DA POPÜLER BİR İSİMLE YARIŞIR"

Ankara Başkent olması sebebiyle gerek iktidar ve gerekse muhalefet için özel bir önemi haiz olup finalin önemli olduğu şehirlerden biri konumundadır. AK Parti burada özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan , imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecektir. Ankara’da seçimler 2014 yılında olduğu gibi milliyetçi tandanslı seçmen üzerinde gerek AK Parti ve gerekse CHP’nin belirleyeceği aday, uygulayacağı kampanyaya ve kullanacağı dile göre neticelenecektir. MHP Ankara özelinde özgül ağırlığı açısından özel bir önem arz etmekte olup, seçim sonucunu bu durum belirleyecektir.

"İTTİFAK İZMİR'DE FARKLI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

İzmir CHP’nin özellikle yakın dönemde kuvvetli olduğu yerlerden biri ve AK Parti iktidarı döneminde çok önemli isimleri aday yapmasına rağmen kazanamadığı yerlerden biridir. Eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik koşullar ve diğer sui generis özellikleriyle İzmir Ülkemizin en modern ve kent kültürüne sahip şehirlerinden biridir. CHP’nin kalelerinden olan İzmir’de – MHP’nin şu anki açıklamalarına göre bir aday çıkaracağı görülmektedir – AK Parti seküler çizgide, göçmen , modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir de farklı gelişmelerin olması ihtimaldir.