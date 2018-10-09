CHP İzmir için Erzurum'dan aday

Tarafsız bölge programına katılan İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’nun siyaseti bırakıyorum demesinin ve CHP hakkındaki görüşlerini aktarmasından sonra Erzurum Çat belediye başkanı Arif hikmet Kılıç İzmir’e talip oldu.



Arif Hikmet Kılıç sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Çat gibi makus talihine yenik düşmüş bir Anadolu ilçesini nasıl şahlandırdıysam ve bu ilçeyi Doğu’nun incisi haline nasıl getirdiysem, verin bana İzmir’i; Dünya markası bir şehir nasıl yapılır, kendi gözlerinizle görün! Bu dediğimi yaparım;

Nankörsün sen Kocaoğlu! Çünkü belediye meclis üyesi iken sana İzmir gibi marka bir kentin anahtarını teslim eden ve sana 15 yıldır Belediye Başkanlığı koltuğunu adeta hediye eden Genel başkanına ve partine açıkça nankörlük ediyorsun…

Üzülüyorum… Ege’nin incisi İzmir gibi Dünya’da marka olabilecek bir vilayeti, Kocaoğlu gibi bir adamın İhanet ve gaflet içinde yönetmesine çok üzülüyorum. İddialıyım…”

Çat gibi makus talihine yenik düşmüş bir Anadolu ilçesini nasıl şahlandırdıysam ve bu ilçeyi Doğu’nun incisi haline nasıl getirdiysem, verin bana İzmir’i; Dünya markası bir şehir nasıl yapılır, kendi gözlerinizle görün!

Bu dediğimi yaparım;

— Arif Hikmet Kılıç (@ahikmetkilic) 8 Ekim 2018

Nankörsün sen Kocaoğlu!

Çünkü belediye meclis üyesi iken sana İzmir gibi marka bir kentin anahtarını teslim eden ve sana 15 yıldır Belediye Başkanlığı koltuğunu adeta hediye eden Genel başkanına ve partine açıkça nankörlük ediyorsun…

— Arif Hikmet Kılıç (@ahikmetkilic) 8 Ekim 2018

Üzülüyorum…

Ege’nin incisi İzmir gibi Dünya’da marka olabilecek bir vilayeti, Kocaoğlu gibi bir adamın İhanet ve gaflet içinde yönetmesine çok üzülüyorum.

İddialıyım…

— Arif Hikmet Kılıç (@ahikmetkilic) 8 Ekim 2018